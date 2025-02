Neuer Song: So sieht Sarah Connor die heutige Gesellschaft

Sarah Connor (44) hat am Valentinstag mit ihrer neuen Single "Heut' ist alles gut" für Begeisterung bei ihren Fans gesorgt. Der Song, der am 14. Februar veröffentlicht wurde, thematisiert die Herausforderungen der heutigen Zeit und soll ein Lichtblick in dunklen Momenten sein. In einem Interview mit der Bild verriet die Sängerin, dass das Lied in einem Moment tiefer Liebe und Dankbarkeit für ihren Mann Florian Fischer (50) entstanden sei, mit dem sie seit 2010 liiert ist. "Wenn mir die Welt zu viel wird, will ich einfach nur in seinen Arm, dann ist alles gut", schwärmt Sarah von ihrer großen Stütze.

Hinter der gefühlvollen Ballade, die auch gesellschaftliche Themen aufgreift, steckt allerdings mehr. Sarah gab zu, dass sie die aktuelle Zeit als besonders belastend empfinde und die "Erschöpfung und Überforderung" in der Gesellschaft deutlich spüre. Dennoch sucht sie aktiv nach einem positiven Umgang: "Mir hilft immer, in Aktion zu gehen. Ärmel hoch und anfangen, mitzugestalten und etwas zu verändern." Auch zu Hause legt sie viel Wert auf gemeinsame Zeit mit ihren vier Kindern. Handys und Social-Media-Apps sind stark reguliert – besonders beim Abendessen, wo ab 20 Uhr Handy-Verbot gilt. Stattdessen setzt die Sängerin auf Spiele-Abende, um echte Verbindung zu schaffen.

Was ihr Privatleben betrifft, zeigte sich Sarah ebenfalls offen. So erzählte sie unter anderem, dass ihr Mann Florian sie manchmal sogar nachts mit liebevollen Gesten unterstütze, wenn sie nicht schlafen könne: "Dann liest er mir etwas vor, mitten in der Nacht. Ist das nicht bezaubernd?" Diese fürsorgliche Geste sei eines ihrer schönsten Rituale. Sarah Connor, die 1980 geboren wurde, wirkt trotz ihres weltweiten Erfolgs bodenständig und ist bekannt für ihre klare Haltung, wenn es um gesellschaftliche Themen geht. Mit "Heut‘ ist alles gut" gelingt es ihr erneut, persönliche Eindrücke mit gesellschaftlicher Reflexion zu verbinden und so ihre Fans emotional abzuholen.

Anzeige Anzeige

Instagram / DBClbaZIdCK Sarah Connor, Sängerin und Tierschutzaktivistin

Anzeige Anzeige

Instagram / sarahconnor Sarah Connor, Sängerin

Anzeige Anzeige

Anzeige