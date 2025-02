So war Teenie-Zeit von "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi

Joachim Llambi (60), bekannt als strenger Juror bei der RTL-Show Let’s Dance, teilt Einblicke in seine Jugend. In einem Gespräch mit der Bild erinnert er sich an seine Schulzeit, die ihm nicht nur eine solide Basis für seine Karriere geboten habe, sondern auch unvergessliche Momente bereitgehalten habe. Als Schulsprecher habe der Teenager bereits damals als ehrgeizig und verantwortungsbewusst gegolten, sei aber auch ein Mathe-Ass gewesen und habe Schulpartys in vollen Zügen genossen. Exklusive Fotos der Zeitung zeigen den jungen Joachim auf Klassenfahrten und mit seinen Schulfreunden – ein erstaunlicher Kontrast zu seinem heutigen Auftritt im TV.

Im Interview blickt der Moderator und ehemalige Profitänzer auf einige prägende Erlebnisse aus seiner Schulzeit zurück. Besonders bemerkenswert sei, wie schon damals feste Prinzipien sein Handeln bestimmt hätten. Er verrät: "So richtig sturzbesoffen waren wir nie. Wir haben zwar gerne gefeiert, auch mal ein Bierchen getrunken, aber nie maßlos. Ich habe auch nie geraucht – meine Freunde übrigens auch nicht." Trotz vieler Aktivitäten habe er stets mit Disziplin und Zielstrebigkeit an seiner Zukunft gearbeitet. Dies habe ihn schließlich von den Klassenräumen ins Tanzstudio und später ins Fernsehen geführt. Nach dem Abitur habe Joachim zunächst eine Ausbildung als Bankkaufmann absolviert und später als Börsenmakler in Frankfurt gearbeitet. Auf die Frage, ob er noch Kontakt zu seinen alten Schulfreunden habe, antwortet Joachim: "Wir haben uns aus den Augen verloren, aber die Zeit hat mich geprägt."

Joachim erzählt auch, wie er als junger Mann zum Tanzen kam: Als der heutige "Let's Dance"-Juror 16 Jahre alt war, habe seine Mutter als Sekretärin in einer Tanzschule gearbeitet und ihren Sohn in Kontakt mit dem Sport gebracht – der Beginn einer beeindruckenden Karriere. Privat ist Joachim vor allem als Familienmensch und Perfektionist bekannt. Sein spanisch-deutscher Hintergrund hat ihn dabei ebenso geformt wie seine Zeit als Tänzer. Bei seinen Fans ist Joachim vor allem für seinen trockenen Humor und seine direkte Art geschätzt – und hat für die diesjährige Staffel bereits seine Favoriten verraten. In ernsteren Momenten ist der Juror ein nachdenklicher Mensch, dem die richtigen Entscheidungen im Leben wichtig sind. Das dürfte auch der Schlüssel zu seinem Erfolg sein.

Getty Images Joachim Llambi, Tänzer

RTL / Stefan Gregorowius "Let's Dance"-Juroren Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi

