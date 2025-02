Stefan Raab: Er setzt auf diesen Song beim ESC 2025

Stefan Raab (58) hat erneut sein Gespür für Hits bewiesen: Beim Vorentscheid "Chefsache ESC 2025" entdeckte der 58-jährige Moderator einen Song, der direkt seinen Favoritenstatus erlangte. Das Geschwisterduo Abor & Tynna wird mit dem Titel "Baller" antreten, einem tanzbaren Track mit einprägsamen Beats und dem Mitsing-Element "Ballerlalalalala". Raab stieß durch Zufall auf das Lied auf TikTok und war auf Anhieb fasziniert. "Ich hab' da drauf geklickt, ich hab' gedacht, das vergisst du nie wieder!", verriet er gegenüber RTL. Trotz des ursprünglich geplanten Vorentscheidsongs des Duos vertrat er klar die Meinung: "Das war's, das wird der Song."

Doch nicht nur Raab ist von "Baller" überzeugt. Während der Vorentscheidung, bei der neun Acts ins Finale gewählt wurden, unterstrichen auch die Jurymitglieder diesen Eindruck. Max Giesinger (36) erklärte, der Song sei bestens geeignet, um besonders das junge Publikum auf Plattformen wie TikTok zu erreichen. Elton (53) fand Parallelen zu früheren deutschen Sommerhits. Vor allem nach den letzten Misserfolgen Deutschlands beim Eurovision Song Contest hofft man, mit dem hitverdächtigen Ohrwurm und Raabs Erfahrung wieder internationalen Erfolg verbuchen zu können.

Vielversprechende ESC-Beiträge sind für Stefan Raab kein Neuland: Schon 2010 führte er Lena Meyer-Landrut (33) mit "Satellite" triumphal zum Sieg. Auch in den Folgejahren steuerte er das ESC-Geschehen maßgeblich, bevor er sich aus der breiten Öffentlichkeit zurückzog. Nun zeigt sich der Moderator und Musikproduzent jedoch wieder höchst engagiert und erinnert an die glanzvollen Zeiten deutscher ESC-Erfolge. Das Duo Abor & Tynna gilt bei den Fans bereits als Favorit des Wettbewerbs – mit einem Sound, der modernes Musikempfinden perfekt einfängt und für die internationale ESC-Bühne gemacht scheint. Ob "Baller" den Nerv Europas trifft, bleibt nun abzuwarten. Das Finale findet am kommenden Samstag statt, bei dem ausschließlich das Publikum per Abstimmung die Entscheidung trifft.

Abor & Tynna, Eurovision Song Contest Bewerber

Stefan Raab und Lena Meyer-Landrut im Jahr 2011

