Tolle beste Freundinnen: Lola Weippert braucht keinen Mann

Lola Weippert (28) geht seit ihrer Trennung im Sommer 2023 als Single durchs Leben. Damit hat die Moderatorin aber überhaupt kein Problem – denn wie sie jetzt auf Instagram deutlich macht, ist sie in ihrem Leben auch so überglücklich. Und das insbesondere wegen ihres Freundeskreises. "Meine besten Freundinnen sind mein Leben. Die bringen mir so viel Romantik. Ja, sie haben vielleicht untenrum nicht das, was ich vielleicht bräuchte, aber meine besten Freundinnen erfüllen mich so sehr, erheitern mich, machen mich glücklich", schwärmt sie freudestrahlend und fügt hinzu: "Welcher Mann soll da rankommen? Niemand vielleicht."

Sie erfahre durch ihre Freunde "pure Romantik" sowie "bedingungslose Liebe" und habe ihre "Herzensmenschen" teilweise schon an der Seite, seit sie geboren ist. "Alles, was kommt, kommt. Und was nicht kommt, ist auch okay. Aber ich vermisse nichts", führt sie weiter aus. Um ihre Aussage zu unterstreichen, präsentiert der Temptation Island-Star Nachrichten, die sie von ihren Freundinnen bekommt – und die noch einmal deutlich machen, dass es Lola in Sachen Liebe wirklich an nichts fehlt. "Ja, das Leben ist wunderschön, aber nichts ist so schön, wie du, meine bessere Hälfte", heißt es in der einen, während eine andere lautet: "Ich liebe und vermisse dich auch, und wie! Möchte gerne die Zeit vorspulen, um endlich wieder in deine Arme zu fallen."

Die 28-Jährige machte bereits im vergangenen Jahr deutlich, sich auch ohne einen Partner an ihrer Seite pudelwohl zu fühlen. "Ich bin gerne Single", offenbarte sie ihren Fans in einer Instagram-Fragerunde und fügte hinzu: "Ich bin sehr froh, behaupten zu können, dass ich mittlerweile gerne Single bin und gerne Zeit mit mir verbringe." Wie Lola erklärte, bedurfte es zweier Sachen, die ihr zu diesem Punkt verhalfen: Durch eine Therapie und ein professionelles Coaching gelang es ihr, ihre Dating-Gewohnheiten zu verbessern und Männer besser einzuschätzen.

Instagram / lolaweippert "Temptation Island"-Moderatorin Lola Weippert, Januar 2025

Instagram / lolaweippert Lola Weippert im Juni 2023

