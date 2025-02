Das war Michelle Trachtenbergs letzter öffentlicher Auftritt

Michelle Trachtenberg (39) wurde am Morgen des 26. Februar tot in ihrer New Yorker Wohnung gefunden. Die Gossip Girl-Bekanntheit zog sich vor ihrem Ableben zunehmend aus der Öffentlichkeit zurück. Zuletzt zeigte sich die Schauspielerin am 2. November 2023 bei einem öffentlichen Event. Michelle nahm an der Feier zum 15-jährigen Jubiläum der Modemarke von Designer Christian Siriano (39) teil. Das intime Event fand in Nic's On Beverly, einem angesagten Lokal in Los Angeles, statt. Dort traf Michelle auf Prominente wie Leslie Jones (57), Krysten Ritter (43) und Alicia Silverstone (48). Auf Instagram teilte sie später einen Schnappschuss mit Ashlee Simpson (40), den sie mit einem charmanten "frech" betitelte.

In einem weiteren Post auf ihrem Instagram-Account ließ Michelle ihre Fans an der besonderen Nacht teilhaben. Sie zeigte ein selbst gemaltes Kunstwerk, das sie als Geburtstagsgeschenk von ihrem Lebensgefährten Jay Cohen erhalten hatte. Dazu schrieb sie: "Gestern Abend stand ich vor meinem wunderschönen, selbstgemalten Kunstwerk, einem Geburtstagsgeschenk meines Liebsten Jay, das der fantastische Künstler Chris Rivers für mich gemalt hatte, bevor ich mich auf den Weg machte, um meinen Freund Christian auf seiner Buchparty zum 15. Geburtstag zu feiern!" Mit diesen Zeilen teilte sie ihren Dank und ihre Begeisterung für den Abend und ihre engsten Freunde. Die Bilder zeigten sie strahlend und gut gelaunt.

Michelle hielt sich in den letzten Jahren zunehmend aus dem Rampenlicht zurück und trat in der Öffentlichkeit nur noch selten in Erscheinung. Bekannt wurde die Schauspielerin bereits als Teenager, unter anderem durch ihre Rollen in "Harriet, die kleine Detektivin" und später in "Gossip Girl". Privat ließ Michelle gelegentlich über Social-Media-Posts einen Einblick in ihr Leben zu. Ihre kreative Ader, die in ihren letzten Beiträgen deutlich wurde, zeigte eine andere Seite der einstigen Schauspielerin, die ihren Fokus offenbar auf ein engeres, persönlicheres Umfeld gelegt hatte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspielerin Michelle Trachtenberg ("Buffy", "Gossip Girl")

Anzeige Anzeige

Getty Images Michelle Trachtenberg, Schauspielerin

Anzeige Anzeige