Dieses eigene Album kann Rihanna sich ohne Scham anhören

Rihanna (37) hat in einem neuen Interview mit der Zeitschrift Harper's Bazaar verraten, welches ihrer Alben sie selbst am meisten schätzt. Die Sängerin erklärte, dass sie ihr 2016 erschienenes Album "Anti" von Anfang bis Ende "ohne Scham" hören könne. Anders als bei den übrigen Werken empfinde sie beim Anhören von "Anti" keinerlei Befangenheit – im Gegenteil: "Das ist das einzige Album, bei dem ich eine außerkörperliche Erfahrung machen kann, bei der es nicht so ist wie... Du weißt schon, wenn du deine Stimme in einer Mailbox hörst und du denkst dir 'Ugh'." Die Platte, die unter anderem die Hits "Work", "Needed Me" und "Love on the Brain" hervorbrachte, sei für Rihanna ein besonderes Werk und inspiriere auch die Musik, an der sie derzeit arbeite.

"Anti" war Rihannas achtes Studioalbum und setzte nach seiner Veröffentlichung neue Maßstäbe für die Sängerin. Es erreichte nicht nur Spitzenplätze in den internationalen Charts, es brachte der Musikerin auch sechs Grammy-Nominierungen ein. Im Gespräch mit Harper's Bazaar erläuterte Rihanna außerdem, dass ihre lange Pause von der Musikszene Absicht gewesen sei: "Jedes Mal dachte ich: 'Nein, das bin nicht ich. Es ist nicht richtig. Es passt nicht zu meinem Wachstum. Es passt nicht zu meiner Entwicklung. Ich kann das nicht tun. Ich kann nicht dazu stehen. Ich kann das nicht ein Jahr lang auf Tournee spielen.'" Ihr nächstes Album soll laut Rihanna keinem bestimmten Genre zuzuordnen sein, denn für sie gehe es diesmal um völlige kreative Freiheit.

Abseits ihrer Musikkarriere ist Rihanna inzwischen als Unternehmerin und Mutter gefragter denn je. Neben ihrer weltweit erfolgreichen Kosmetikmarke Fenty Beauty hat sie in den vergangenen Jahren auch mit ihrer Dessous-Kollektion Savage X Fenty für Schlagzeilen gesorgt. Persönlich hat Rihanna ebenfalls aufregende Zeiten hinter sich: Ihr erstes gemeinsames Kind mit Rapper A$AP Rocky (36) kam 2022 zur Welt, gefolgt von ihrem zweiten Nachwuchs im Jahr 2023. Trotz der vielfältigen Verpflichtungen hat die Sängerin nie das künstlerische Schaffen aus den Augen verloren. Ihre Fans müssen sich zwar weiterhin in Geduld üben, doch Rihanna verspricht: Das Warten wird sich lohnen.

Getty Images Rihanna im April 2024

Getty Images Rihanna, Sängerin

