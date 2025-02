Rihanna macht große Ankündigungen zu ihrem nächsten Album

Bevor Rihanna (37) unter die Businessfrauen gegangen ist, war ihre Karriere als Musikerin eine der erfolgreichsten der Welt. Allerdings ist es schon fast zehn Jahre her, dass sie ihr letztes Album veröffentlicht hat. Das sorgt bei ihren Fans öfter für Frustration. Doch die zweifache Mutter nimmt das recht gelassen hin, wie sie in einem Interview mit Harper's Bazaar zugibt. "Ich kann nichts Mittelmäßiges herausbringen. Wenn man acht Jahre gewartet hat, kann man genauso gut noch ein bisschen länger warten", meint sie überzeugt und erklärt, dass sie zwar die vergangenen neun Jahre im Studio stand, aber nicht alles, was sie produziert habe, aktuell zu ihr passen würde. "Es gibt jetzt kein Genre [für das Album] mehr. Deshalb habe ich gewartet. Jedes Mal habe ich gedacht: 'Nein, das bin nicht ich. Es passt nicht zu meiner Entwicklung.'", erzählt sie.

Was ihre neuesten Tracks angehe, sei sie jedoch sehr positiv gestimmt. Sie verrät nicht, in welche musikalische Richtung sie sich gerade entwickelt, doch es soll "nichts sein, das irgendjemand erwartet". Ihr nächstes Album solle nicht für den Mainstream oder das Radio gemacht sein, stattdessen solle es ihrer künstlerischen Entwicklung Platz geben, sich zu entfalten. "Ich glaube, Musik ist meine Freiheit. Ich bin gerade zu dieser Erkenntnis gekommen. Ich habe gerade den Code geknackt, was ich für mein nächstes Werk wirklich machen will. Ich fühle mich wirklich sehr gut dabei", fügt die "Diamonds"-Interpretin im Gespräch hinzu.

Dass das Album nicht schon früher das Licht der Welt erblickte, liegt wahrscheinlich auch daran, dass Rihanna einfach keine Zeit dafür hatte. Neben ihrer unglaublich erfolgreichen Marke Fenty, die neben Make-up auch Lingerie auf den Markt bringt, ist sie Mutter von zwei kleinen Söhnen – RZA und Riot. In den vergangenen Monaten musste sie sich auch noch mit gerichtlichen Terminen herumschlagen – allerdings nicht, weil sie selbst angeklagt wurde. Ihr Partner A$AP Rocky (36) wurde von einem seiner früheren Freunde auf schwere Körperverletzung verklagt und hätte bei einer Verurteilung mit einer mehrjährigen Haftstrafe rechnen müssen. Allerdings wurde der Rapper kürzlich vom Gericht freigesprochen.

Getty Images Rihanna, 2019

Snorlax / MEGA Rihanna und A$AP Rocky am Valentinstag 2025

