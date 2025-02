Fotos gelöscht: Was ist bei Xander Stephinger und Lilly los?

Mitte Januar durften Xander Stephinger und seine Partnerin Lilly ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßen. Seither schienen der Make Love, Fake Love-Teilnehmer und die Mutter seiner Tochter im absoluten Glück zu schwelgen. Doch in den vergangenen Tagen wurde es ruhig um die frischgebackenen Eltern – kein gemeinsames Auftreten im Netz und nahezu alle Pärchenbilder wurden von ihren Instagram-Profilen entfernt. Könnte das ein Indiz dafür sein, dass zwischen Xander und Lilly dicke Luft herrscht? Bisher haben sich die beiden noch nicht konkret zu den Spekulationen geäußert.

Auch den Fans des Paares sind die fehlenden Pärchenbilder nicht entgangen. "So kann man es auch machen. Wegen der Schwangerschaft so tun, als wär alles fein und jetzt ganz heimlich trennen", kommentiert beispielsweise ein Nutzer unter einem Beitrag von Xander. Der Ex-Flirt von Antonia Hemmer (24) reagiert auf diese Aussage lediglich mit drei lachenden Emojis. Eine andere Userin ist in ihrer Wortwahl etwas direkter und wettert: "Na, haste es wieder verkackt? Du kannst einfach nichts anderes, außer Frauen zu verletzen!"

Erst vor wenigen Wochen konnte Promiflash mit Xander über sein Leben mit einem Baby sprechen. Im Interview verriet der Blondschopf, worauf er sich in der Zukunft am meisten freue. "Wir freuen uns über die kleinen Dinge – unsere Tochter wachsen und zunehmen zu sehen, steht an erster Stelle. Natürlich auch auf ihr erstes bewusstes Lächeln. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit, die Momente und Erinnerungen, die wir zusammen schaffen werden", schwärmte er. Im Mai des vergangenen Jahres machte Xander seine Beziehung mit Lilly offiziell. Nur wenige Monate später verkündete er, erstmals Papa zu werden.

Instagram / xander_stephinger Xander Stephinger bei einem Spaziergang mit seiner Tochter Emma im Januar 2025 in Hamburg

Instagram / xander_stephinger Xander Stephinger mit seiner Freundin Lilly, September 2024

