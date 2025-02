Melody Haase ist Niko und Kims Liebesgeschichte total "egal"

Melody Haase (31) ist derzeit mit Kim Virginia Hartung (29) und Nikola Glumac (29) bei Promis unter Palmen zu sehen. Zum jetzigen Zeitpunkt der Staffel bandelt der Temptation Island-Star mit beiden Frauen an – es ist jedoch schon bekannt, dass er sich mittlerweile in einer Beziehung mit der einstigen Bachelor-Lady befindet. Das scheint die DSDS-Bekanntheit aber ziemlich kaltzulassen, wie sie im exklusiven Interview mit Promiflash deutlich macht. "Es ist für mich tatsächlich komplett egal. Ich bin auf dem Playboy-Cover. Mir ist egal, wo die in ihrem Leben stehen", betont Melody.

Der 31-Jährigen sei nur eine Sache wichtig: Dass ihre Reality-TV-Kollegen sich keine Scherze erlauben, die Menschen verletzen könnten. Erst kürzlich sorgten Kim und Nikola nämlich für Aufsehen, als sie verkündeten, ein gemeinsames Kind zu erwarten – eine Sache, die ihnen wohl nicht jeder glaubt. "Ich hoffe einfach nur, dass man mit dem Schwangerschaftsthema nicht so leichtfertig umgeht. Weil ich weiß, dass auch viele zu Hause sitzen, denen nicht nach Späßen zumute ist, und ich hoffe, da werden keine Grenzen überschritten", gibt Melody gegenüber Promiflash zu verstehen.

Mit ihrer Meinung zu den zwei Are You The One – Reality Stars in Love-Bekanntheiten steht die ehemalige Forsthaus Rampensau-Kandidatin nicht allein da. Auch ihre "Promis unter Palmen"-Kollegin Janina Youssefian (42) stellte im Gespräch mit Promiflash klar, Kim und Nikola ihre Lovestory und die Schwangerschaft nicht abzukaufen. "Ich weiß nicht, ob ich die News glaube. Ehrlich gesagt, ich glaube, die spielen mit der Presse. [...] Also, ich weiß nicht, ich kann es nicht so ganz glauben", erläuterte das Model.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

ActionPress / AEDT Janina Youssefian im Februar 2025

Anzeige Anzeige