Melody Haase ist sicher: Sie ist ein Verlust für Noëlla

Die Freundschaft von Melody Haase (31) und Noëlla Mbomba war nach ihrer gemeinsamen Zeit bei Forsthaus Rampensau in die Brüche gegangen. Wie die DSDS-Bekanntheit jetzt gegenüber Promiflash äußert, habe sie auch kein Interesse daran, sich mit der ehemaligen Germany's Next Topmodel-Kandidatin zu versöhnen. "Es wissen ja alle Parteien, was passiert ist, und mir ist ganz wichtig, der liebe Gott weiß, dass ich weiß, wie ich durchs Leben gehe, und damit sehe ich auch, dass mir Gutes begegnet. [...] Deswegen soll jeder machen, was er will, aber Melody Haase nicht mehr in seinem Leben zu haben, ist ein Verlust. Das ist aber nicht mein Problem", stellt sie klar.

Einzelne Details darüber, woran die Freundschaft der beiden Realitystars zerbrach, gibt Melody nicht preis. Auf der Releaseparty von Promis unter Palmen, wo Promiflash auf die 31-Jährige traf, erklärt sie lediglich: "Das liegt daran, dass ich den Kontakt abbreche zu Menschen, die mir Dinge antun." Sie habe "keinerlei Interesse daran, auszudiskutieren, was irgendwer gemacht hat" – denn ihr Leben sei "wundervoll". Daher schenkt die einstige Ex on the Beach-Teilnehmerin dem Fakt, dass Noëlla sich auch auf dem Event befindet, gar keine Beachtung. "Das ist mir wirklich komplett egal. Sobald du für mich gestorben bist, sehe ich dich nicht mehr", macht sie deutlich.

Aber auch Melodys einstige Freundin scheint es nicht sonderlich zu stören, dass zwischen ihr und ihrer ehemaligen Freundin Funkstille herrscht. Wie sie in einem Instagram-Video von Marlisa Rudzio (35) erläuterte, seien damals wohl ein Drama um Zigaretten sowie ihr gutes Verhältnis mit Emmy Russ (25) bei "Forsthaus Rampensau" die Ursache für den Kontaktabbruch gewesen. "Also ich und Melody, wir haben miteinander nichts mehr zu tun. Ich brauche kein Drama in meinem Leben, ich habe meinen Frieden gefunden und Menschen, die mich triggern, da bin ich raus", gab sie zu verstehen.

©Joyn Noëlla Mbomba und Melody Haase bei "Forsthaus Rampensau" Germany, 2024

Joyn Emmy Russ und Noëlla Mbomba bei "Forsthaus Rampensau Germany"

