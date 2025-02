Nach Sieg im Dschungel: Lilly Becker muss heute vor Gericht

Lilly Becker (48), die frisch gekürte Siegerin des diesjährigen Dschungelcamps, muss sich ab heute vor Gericht verantworten. Die Verhandlung findet in München statt und dreht sich um die finanzielle Unterstützung ihres ehemaligen Liebhabers und TV-Managers Pierre Uebelhack: Dieser soll ihr nach dem Ehe-Aus mit Ex-Mann Boris Becker (57) insgesamt 489.869,12 Euro geliehen haben. Laut des Models entspreche das aber nicht ganz der Wahrheit – ihrer Meinung nach habe es sich bei dem Betrag um eine Schenkung gehandelt. "Ich nehme das sehr seriös, aber ich bin auch froh, wenn es vorbei ist [...] und am Ende kommt die Wahrheit immer heraus", betont sie im Gespräch mit RTL. Pierre selbst äußert sich nicht zu der Anklage. Es soll jedoch unterzeichnete Verträge geben, die beweisen würden, dass es sich um ein Darlehen gehandelt habe.

Lillys Rechtsstreit mit Pierre wirft allerdings einige Fragen auf. Wie sie erst kürzlich während ihrer Zeit im australischen Busch erzählte, habe die Tennislegende sie und ihren gemeinsamen Sohn Amadeus nach der Trennung im Jahr 2018 auf die Straße gesetzt, weshalb das Mutter-Sohn-Duo eine Nacht in einem Pub habe verbringen müssen. Eine Rechnung, die dem Sender vorliegt, deutet allerdings an, dass sie zu diesem Zeitpunkt im Hotel Dog & Fox geschlafen hatten. Darauf angesprochen, scheint die 48-Jährige ins Schleudern zu geraten. "Es war ein Bett in einem Zimmer, in einem Pub. Ich habe niemals gesagt, dass es in einem Hotelzimmer war. Es war in einem Café", schildert sie und bricht das Interview plötzlich ab: "Ich bin fertig mit dir und du kannst dein Journalistenzeug machen."

Wie der Rechtsstreit ausgehen wird, wird sich zeigen. Lillys Dschungelcamp-Siegesprämie in Höhe von 100.000 Euro könnte jedoch schnell wieder weg sein. Dabei machte sie bei einer Pressekonferenz nach dem Finale in Anwesenheit von Promiflash deutlich, dass sie das Geld gut gebrauchen könne – auch wenn sie noch keine konkreten Pläne mit dem Geld habe. "Absolut keine Ahnung. Aber ich habe auch ein normales Leben: Ich muss Miete bezahlen, ich muss Essen bezahlen. Es gibt eine Charity in Afrika, die ich immer unterstütze [...]", erläuterte die gebürtige Holländerin.

Getty Images Lilly Becker im März 2024

RTL Lilly Becker nach ihrem Dschungelcamp-Sieg 2025