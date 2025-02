Schlicht und teuer: Timothée Chalamet strahlt im Luxus-Look

Timothée Chalamet (29) weiß, wie man auf dem roten Teppich auffällt – zuletzt bei einem Nominee-Dinner vor den Oscars 2025. Der Schauspieler glänzte in einem schlichten, aber raffinierten schwarzen Outfit, das eigens von Zac Posen (44), dem Creative Director der Marke Gap, entworfen wurde. Die Kombination aus einer Jacke im ikonischen Gap-Stil und locker fallenden Jeans aus schwarzem Duchesse-Satin wurde durch ein schwarzes Seiden-T-Shirt ergänzt. Dazu trug Timothée ausgewählte Schmuckstücke von Cartier – laut Page Six unter anderem eine Trinity-Kette im Wert von 63.500 Dollar (ca. 60.000 Euro) und einen mit Onyx verzierten Diamantring im Wert von knapp 15.000 Dollar (ca. 14.000 Euro).

Hinter dem Look steckt eine tiefere Idee, wie Zac erklärte: Das Design soll an die Verbindung von Musik und Mode erinnern, die Bob Dylan (83) in den 1960er-Jahren mit Songs wie "Like a Rolling Stone" geprägt hat – eine Zeit, in der auch Gap in seinem ersten Geschäft erstmals Jeans und Musikplatten verkaufte. Für Zac war Timothée als Star des Dylan-Biopics "A Complete Unknown" die perfekte Muse, um diese kulturelle Brücke in einem Outfit zu verewigen. Der Schauspieler, der für seine extravagante und zugleich vielseitige Garderobe bekannt ist, hat sich mit diesem Auftritt erneut als Stilikone etabliert. Außerdem zeigte er, wie geschickt er High Fashion mit historischen und zeitgeistigen Referenzen verbinden kann.

Privat scheint Timothée trotz seines Status als einer der gefragtesten Schauspieler der Gegenwart seine Bodenständigkeit zu bewahren – auch wenn sein Look alles andere als schlicht ist. Der Hollywood-Star, der durch Filme wie "Call Me by Your Name" und "Dune" bekannt wurde, betont immer wieder, wie wichtig ihm Authentizität ist. Diese Eigenschaft spiegelt sich auch in seinen Modeentscheidungen wider, bei denen er regelmäßig mit großen Namen der Branche zusammenarbeitet, sich zugleich aber auch ironisch und selbstbewusst präsentiert. Fans schätzen ihn nicht nur für sein Talent, sondern auch für sein Gespür, kulturelle Statements zu setzen und sich immer wieder neu zu erfinden.

Getty Images Timothée Chalamet, Februar 2025

Getty Images Timothée Chalamet bei den SAG Awards 2025

