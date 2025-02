Teddi Mellencamp meldet sich nach Hirn-OP im Netz zurück

Die Unternehmerin Teddi Mellencamp Arroyave (43) hat sich nach ihrer Hirnoperation erstmals im Netz zu Wort gemeldet. Die ehemalige Real Housewives of Beverly Hills-Darstellerin wandte sich am Dienstag mit einem emotionalen Post auf Instagram an ihre Follower, in dem sie den fünften Geburtstag ihrer Tochter Dove feierte. "Alles Gute zum Geburtstag, mein kleines Wunder. Kaum zu glauben, dass es schon 5 Jahre her ist, dass du unser Leben besser und heller gemacht hast", schrieb Teddi zu einer Reihe von Fotos der kleinen Dove. Weiter erklärte sie, dass ihre Jüngste immer ihr "Baby Dovey" bleiben werde. Mit der rührenden Nachricht meldete sie sich gut zwei Wochen nach einem schweren Eingriff an ihrem Gehirn zurück.

Am 12. Februar hatte Teddi bekannt gegeben, dass sie sich einer Notoperation unterziehen musste, nachdem Ärzte mehrere Tumore in ihrem Gehirn entdeckt hatten. Die 43-Jährige hatte ihre Diagnose im Vorfeld offen mit der Öffentlichkeit geteilt und sich dabei für die Unterstützung ihrer Familie und Freunde bedankt. Teddi, die außerdem die zwölfjährige Slate und den zehnjährigen Cruz mit ihrem Noch-Ehemann Edwin Arroyave (47) hat, ließ auch durchblicken, dass besonders ihre Kinder eine große Kraftquelle für sie seien. Über ihren derzeitigen Gesundheitszustand äußerte sie sich in ihrem neuen Post jedoch nicht weiter.

Teddi erlangte durch ihre Rolle bei "Real Housewives of Beverly Hills" große Bekanntheit, hat sich aber längst auch als Gesundheitscoach einen Namen gemacht. Ihre persönlichen Einblicke in den Familienalltag und ihr offener Umgang mit Herausforderungen schätzen ihre Fans sehr. Besonders die Beziehung zu ihren Kindern steht oft im Zentrum ihrer Social-Media-Beiträge. Gesundheitlich hat Teddi in den letzten Jahren viel durchgemacht. Ihre Schwangerschaft mit Dove beispielsweise war von vielen Komplikationen geprägt. Außerdem sah sich die TV-Persönlichkeit Ende 2022 mit der Diagnose Hautkrebs konfrontiert. Anlässlich des Weltkrebstages Anfang Februar erinnerte sie ihre Follower mit einem aufrüttelnden Post via Instagram daran, besonders auf Vorsorgeuntersuchungen zu achten. Auch in schweren Zeiten, wie jetzt nach ihrer Operation, versucht die dreifache Mutter, ihren Followern Mut und Positivität zu vermitteln.

Instagram / edwinarroyaveofficial Edwin Arroyave und Teddi Mellencamp, Februar 2025

Getty Images Teddi Mellencamp (rechts) mit ihrem Mann Edwin Arroyave und ihren Kindern Slate und Cruz

