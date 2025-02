"Buffy"-Darsteller trauern um Co-Star Michelle Trachtenberg

Michelle Trachtenberg (✝39) hinterlässt eine große Lücke: Die US-Schauspielerin starb gestern überraschend und unter bisher ungeklärten Umständen. Bereits einige Zeit vor ihrem Tod zog sie sich aus der Öffentlichkeit zurück und wirkte auch an keinem Film- oder Serienprojekt mehr mit. Die Erinnerungen an ihre bekannten Rollen bleiben aber – so auch für ihre Co-Stars aus der Erfolgsserie Buffy. Auf Instagram widmen prominente Wegbegleiter ihr nun liebevolle Worte. So schreibt beispielsweise Alyson Hannigan (50): "Ich bin so traurig über die Nachricht von Michelles Tod. Sie brachte stets eine tolle Energie ans 'Buffy'-Set."

Auch James Marsters (62) erinnert auf seinem Social-Media-Profil an seine verstorbene Kollegin. "Mein Herz ist heute schwer. Wir haben eine wunderbare Seele verloren. Michelle war wahnsinnig intelligent, zum Brüllen komisch und ein sehr talentierter Mensch. Sie ist viel zu jung gestorben und hinterlässt zahlreiche Menschen, die sie kannten und liebten", schreibt er zu einem Foto der beiden. Abschließend machte James deutlich, dass Michelle von vielen geliebt wurde und man sie vermissen wird.

Michelle begann bereits im Alter von drei Jahren mit dem Schauspielern. Mit Filmen wie "Ice Princess" an der Seite von Kim Cattrall (68) oder mit Serien wie Gossip Girl erlangte die Frau mit den grünen Augen weltweit große Bekanntheit. Daher ist es wenig überraschend, dass die Anteilnahme nach ihrem plötzlichen Tod groß ist. Aktuell ist noch unklar, warum Michelle starb. Jedoch soll sie in den vergangenen Monaten gesundheitliche Probleme gehabt haben – das Ganze soll durch eine Lebertransplantation ausgelöst worden sein.

Getty Images Michelle Trachtenberg als Dawn Summers in "Buffy – Im Bann der Dämonen"

Getty Images Michelle Trachtenberg, 2017