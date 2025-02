Michelle Trachtenberg soll mit ihrem Tod gerechnet haben

Traurige Nachrichten haben Hollywood gestern zutiefst erschüttert: Die Schauspielerin Michelle Trachtenberg (✝39) ist im Alter von nur 39 Jahren verstorben. Eine Freundin der Gossip Girl-Bekanntheit meldet sich jetzt auf Instagram, um ihren Tod "zu würdigen". Dabei schreibt Fotografin Amanda de Cadenet in ihrem Post, dass sie und Michelle in den vergangenen Monaten viel Kontakt gehabt hätten, sie jedoch nicht "wie sie selbst aussah". "Ich werde die Einzelheiten unserer Gespräche in den letzten sechs Monaten nicht weitergeben, aber du wusstest, dass der Tod sehr wahrscheinlich war, und es tut mir nur leid, dass es nicht besser ausgegangen ist", schreibt sie zu ihrem Beitrag. Kurz darauf bearbeitet sie ihren Text und löscht diesen Satz wieder.

Es ist nicht bekannt, warum sie diese Partie aus ihrem Text gelöscht hat – jedoch lässt sich vermuten, dass sie damit auf die Lebertransplantation angespielt hat, der sich Michelle im vergangenen Jahr unterzogen haben soll. Angeblich hätte sie deswegen Komplikationen erlitten. Ein Insider bestätigt gegenüber People, dass der Buffy-Star tatsächlich mit ihrer Gesundheit sehr zu kämpfen gehabt hätte. "Sie erzählte Freunden, dass sie Probleme hatte. Sie war wirklich sehr krank und sprach offen mit den Menschen in ihrem Umfeld darüber, wie sehr sie zu kämpfen hatte", erzählte die Quelle. Aktuell wurde der Tod allerdings als natürlich und ohne Fremdeinwirkung eingestuft. Eine genaue Todesursache ist bisher jedoch noch nicht bekannt.

Michelles Tod hinterlässt im Leben vieler Hollywood-Stars ein großes Loch – dank ihrer vielseitigen Karriere kam sie mit vielen großen Namen in Berührung. Ed Westwick (37) war einer der ersten, der seine Trauer öffentlich preisgab. Der "Gossip Girl"-Co-Star schrieb: "So traurig, vom Tod von Michelle zu hören. Betet für sie". Ihr "Buffy"-Kollege James Marsters (62) teilte in einem Statement mit: "Wir haben eine wunderschöne Seele verloren. Michelle war unglaublich intelligent, urkomisch und sehr talentiert."

Instagram / michelletrachtenberg Michelle Trachtenberg, Januar 2025

Getty Images Michelle Trachtenberg, Schauspielerin