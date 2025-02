Diese Filmszene geht nach Michelle Trachtenbergs Tod viral

Fans von Michelle Trachtenberg (✝39) trauern weltweit um die jung verstorbene Gossip Girl-Schauspielerin, die am Mittwochmorgen tot in Manhattan aufgefunden wurde. Wie Mirror berichtet, konnten keine Anzeichen für Fremdeinwirkung festgestellt werden, sodass die Polizei von einem natürlichen Tod ausgeht. In einer Stellungnahme bat ihre Familie um Privatsphäre, während die Öffentlichkeit derzeit vor allem online Abschied von der New Yorkerin nimmt. So wird aktuell besonders eine Szene aus dem 2009 erschienenen Film "17 Again – Back to High School" als liebevolle Erinnerung an Michelle geteilt. Für viele Fans handelt es sich bei dem Dialog aus der Teenie-Komödie um einen echten Gänsehautmoment, den die damals 24-Jährige gemeinsam mit High School Musical-Star Zac Efron (37) auf die Leinwand brachte.

In besagter Szene spielt Michelle die Rolle der Maggie O'Donnell, die von ihrem Freund verlassen wird, nachdem sie ihm körperlich nicht näherkommen wollte. Ihr Filmvater, gespielt von Zac, tröstet sie mit den mittlerweile geflügelten Worten: "Wenn man jung ist, fühlt sich alles wie das Ende der Welt an. Ist es aber nicht. Es ist erst der Anfang." Zahlreiche Fans teilten den Clip als emotionales Andenken an die Schauspielerin. Ein User schrieb dazu: "Das ist eine der schönsten und bedeutsamsten Botschaften, die eine Komödie einem jungen Menschen mitgeben kann." Das Video verbreitete sich vor allem auf der Plattform X rasant und sammelte innerhalb weniger Stunden Tausende von Views.

Michelle, die bereits als Kind in der Serie "The Adventures of Pete and Pete" erstmals auf sich aufmerksam machte, wurde später vor allem durch ihre Rollen als Dawn Summers in Buffy – Im Bann der Dämonen und als Georgina Sparks in "Gossip Girl" berühmt. Während ihre Karriere von schillernden Auftritten in Serien und Filmen geprägt war, hielt sie ihr Privatleben lange Zeit von der Öffentlichkeit fern. Dass so viele Fans auch Jahre später noch Kraft aus einer Szene ihres Schaffens ziehen können, zeigt, dass Michelles Andenken in vielen Herzen weiterleben wird.

Getty Images Michelle Trachtenberg, Zac Efron, Leslie Mann und Matthew Perry bei der Premiere von "17 Again"

Getty Images Michelle Trachtenberg als Dawn Summers in "Buffy – Im Bann der Dämonen"