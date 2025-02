Gene Hackman hatte angespanntes Verhältnis zu seinen Kindern

Gene Hackman ist im Alter von 95 Jahren verstorben. Der Schauspieler hinterlässt drei erwachsene Kinder aus seiner ersten Ehe mit Faye Maltese – Christopher, Elizabeth und Leslie. Allerdings war das Verhältnis innerhalb der Familie sehr angespannt. In einem Interview mit der Zeitung Irish Independent gab der "Brennpunkt Brooklyn"-Darsteller im Jahr 2000 zu: "Ich konnte nicht immer bei ihnen sein, als sie aufwuchsen, und weil wir in Kalifornien lebten, hatten sie meinen Erfolg immer vor Augen." Da er für Dreharbeiten regelmäßig mehrere Monate verreist war, sei es für den Familienvater schwierig gewesen, am Leben seiner Kinder teilzuhaben.

Trotz des schwierigen Verhältnisses mit seinem Vater spielte Christopher eine Zeit lang mit dem Gedanken, in Genes Fußstapfen zu treten und auch Schauspieler zu werden. Außerdem arbeitete er in mehreren Produktionen seines berühmten Papas hinter der Kamera mit. Darüber hinaus ist über den heute 65-Jährigen laut Mirror wenig bekannt. Genau wie seine Schwestern Elizabeth und Leslie bevorzugt er das Leben abseits des Rampenlichts.

Gene zog sich 2004 aus der Schauspielerei zurück und mied seitdem öffentliche Auftritte. Mit seiner zweiten Ehefrau Betsy Arakawa lebte er zurückgezogen in Santa Fe. Nach seiner Zeit im Showbusiness widmete sich der Oscarpreisträger in den vergangenen Jahren dem Schreiben von Romanen. Am Mittwoch wurden der Filmstar und seine Gattin in ihrem Haus tot aufgefunden – die genauen Umstände der Tragödie sind noch nicht bekannt.

Getty Images Gene Hackman, Schauspieler

Getty Images Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa im Januar 2003