So gehen George & Amal Clooneys Zwillinge mit Berühmtheit um

George (63) und Amal Clooney (46) sind stolze Eltern ihrer siebenjährigen Zwillinge Ella (7) und Alexander (7). Doch wissen die beiden eigentlich, wie berühmt ihre Mama und ihr Papa sind? Bei einer jährlichen Charity-Veranstaltung der Clooney Foundation sprachen der Schauspieler und die Menschenrechtsanwältin vor einigen Tagen mit E! News darüber, wie viel ihre Kinder bereits verstehen. "Sie wissen, was ein Anwalt ist", gab der 63-Jährige preis, woraufhin seine Frau bestätigte: "Ja, wenn sie Spiele spielen, wie zum Beispiel 'jemand muss ins Gefängnis', sagen sie: 'Es ist okay, Mama kann sie rausholen.' Ich glaube, das ist das, was zu ihnen durchgedrungen ist."

Auf die Frage, ob die Zwillinge schon Filme von ihrem Vater gesehen haben, verneinte George entschieden. "Ich möchte nicht, dass sie das meiste davon sehen. Aber eines Tages kamen sie von der Schule nach Hause und fragten: 'Was bedeutet eigentlich 'berühmt'?' Das wollten wir nicht wirklich erklären." Der Hollywoodstar gab belustigt zu, dass es schwierig sei, den Kindern das Konzept von Berühmtheit zu vermitteln, ohne ihre Unbefangenheit zu verlieren. Amal ergänzte jedoch stolz: "Sie wissen, dass du Schauspieler bist. Ich glaube, sie finden es interessant."

George und Amal sind seit 2014 verheiratet und führen seitdem ein Familienleben abseits des Rampenlichts. Obwohl George als Schauspieler weltweit bekannt ist, versuchen sie, ihren Kindern eine möglichst normale Kindheit zu ermöglichen. Dies spiegelt sich auch in ihrem Jahrestag wider – denn für ihr Ehejubiläum hatten sich Ella und Alexander etwas Besonderes überlegt: Sie haben dem Paar "etwas aus Schleim" geschenkt. Die zwei Siebenjährigen seien richtige Scherzbolde und spielen gerne Streiche – etwas, das sie von ihrem Vater haben, wie Amal kürzlich in einem Gespräch mit Entertainment Tonight verriet.

Getty Images Amal Clooney im Dezember 2023

Getty Images Amal und George Clooney im September 2024 in Venedig

