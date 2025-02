Heidi hilft: GNTM-Magdalena bricht bei Shoot-out zusammen

Bei Germany's Next Topmodel kam es zu einem dramatischen Zwischenfall. Bei einem Shoot-out, bei dem die Kandidatinnen zu zweit zunächst weinen und dann lachen sollten, brach Magdalena plötzlich zusammen – neben ihrer Shoot-out-Partnerin Marie sackte die Jurastudentin vor dem Fotografen auf einmal zu Boden. Heidi Klum (51), die das Geschehen hinter der Kamera verfolgte, eilte sofort zu Magdalena. Die Modelmama kniete sich neben die 21-Jährige, nahm ihre Hand und beruhigte sie einfühlsam. "Atme ganz normal. Es ist alles okay. Durch die Nase ein, durch den Mund wieder aus", riet Heidi der jungen Frau, während diese versorgt wurde. Nach kurzer Zeit konnte sie sich wieder fangen.

Der Schwächeanfall war laut Magdalena eine Mischung aus körperlicher und emotionaler Überforderung. Die Wienerin erklärte später: "Meine Gedanken und Emotionen hatten großen Einfluss auf meinen Schwächeanfall." Besonders beeindruckt zeigte sich die Modelanwärterin aber von der Fürsorge seitens Heidi: "Man hat gespürt, dass Heidi selbst auch Mama ist und wie einfühlsam sie ist. Eine gewisse Wärme." Trotz des Zwischenfalls wurde ihr die Chance gegeben, das Shoot-out später zu wiederholen. Am Ende setzte sich Magdalena gegen Marie durch und sicherte sich damit einen Platz beim Kampagnen-Shooting. Sie durfte neben einigen anderen Mädels neben Heidi posieren und ziert nun nicht nur die Werbeplakate für die Castingshow, sondern ist auch im Vorspann zu sehen.

Bereits in der vergangenen Woche war es zu einem ähnlichen Zwischenfall bei GNTM gekommen. Während der zweiten Folge der Staffel erlitt die Kandidatin Xenia, die von der Star-Designerin Lessja Verlingieri als "Firstface" für die Modenschau ausgewählt wurde, einen Schwächeanfall – und das kurz bevor die Show losgehen sollte. Xenia erklärte: "Mir ist auf einmal schwindelig und schwarz vor den Augen geworden." Doch dank der schnellen Hilfe der Set-Sanitäter konnte sie sich erholen und die Show wie geplant eröffnen. Ihre Leistung auf dem Laufsteg rief großen Applaus hervor und sie konnte sich in die nächste Runde kämpfen. Beim Shoot-out in dieser Woche konnte sie sich ebenfalls beweisen und durfte wie Magdalena bei der Produktion der GNTM-Kampagne mitwirken.

ProSieben / Michael Boer Magdalena Milic, "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin

ProSieben Heidi Klum bei "Germany's Next Topmodel"

