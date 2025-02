Notarzteinsatz bei GNTM: Kandidatin Xenia bricht zusammen

Nach dem ersten Casting geht die diesjährige Germany's Next Topmodel-Staffel nun so richtig los. In der zweiten Folge müssen die Ladys ihr Können beweisen: Sie laufen ihre erste große Modenschau in den Kleidern von niemand Geringerem als der Star-Designerin Lessja Verlingieri. Kandidatin Xenia wurde von der Modeschöpferin ausgewählt und darf die Show eröffnen. Doch dann kommt der Schock: Kurz vor der Modenschau erleidet das Nachwuchsmodel einen Schwächeanfall.

Nach dem Fitting verkündet Designerin Lessja die tollen Neuigkeiten für Xenia: "Firstface wird die Xenia sein. Das ist eins meiner Lieblingskleider. Ich hoffe, du gibst alles." Die 24-Jährige freut sich sehr, ist sich aber auch der großen Verantwortung bewusst. Doch diese wird ihr offenbar zu viel. Die Bayerin bekommt plötzlich keine Luft mehr und kann nicht mehr stehen, sodass sie medizinisch versorgt werden muss. "Mir ist auf einmal schwindelig und schwarz vor den Augen geworden", erklärt Xenia. Von den Set-Sanitätern wird sie jedoch fachmännisch versorgt – sie kann sich schnell erholen und doch noch die Show eröffnen.

In der GNTM-Jubiläumsstaffel dürfen auch wieder Boys ihr Glück versuchen. Am Mittwoch lief die Auftaktfolge und Heidi Klum (51) lud direkt 100 Männer zum Casting ein. Diese mussten vor der Modelmama und Gastjurorin Naomi Campbell (54) auf dem Catwalk beweisen, was in ihnen steckt. Nur 50 von ihnen schafften es in die nächste Runde. Unter den Glücklichen waren auch einige bekannte Gesichter: Reality-TV-Bekanntheit Jonathan Steinig (29) und AYTO-Star Ryan Wöhrl konnten die fachkundige Modeljury überzeugen.

ProSieben GNTM-Kandidatinnen

ProSieben Naomi Campbell und Heidi Klum bei "Germany's Next Topmodel"

