Jennifer Lawrence zeigt Babybauch bei New-York-Spaziergang

Jennifer Lawrence (34) wurde kürzlich in New York City gesichtet, als sie bei frühlingshaftem Wetter entspannt durch die Straßen spazierte. Die Oscar-Preisträgerin, die ihr zweites Kind mit ihrem Ehemann Cooke Maroney erwartet, präsentierte dabei stolz ihren kugelrunden Babybauch. In einem lässigen, aber schicken Outfit bestehend aus einem offenen beigefarbenen Mantel, einem grauen Hoodie und einer schwarzen Hose genoss die Schauspielerin die milde Temperatur. Mit einer Leopardenmuster-Handtasche und Sonnenbrille rundete sie ihren Look ab.

Laut einer Quelle, die das Magazin Daily Mail zitiert, wird die Geburt schon in diesem Frühling erwartet, was darauf schließen lässt, dass es nicht mehr lange dauern könnte. Während Jennifer auf ihr neues Familienmitglied wartet, wird sie vermutlich noch einige ruhige Wochen mit ihrer Familie verbringen können, bevor sie wieder beruflich aktiv wird. Bald ist Jennifer in der kommenden Filmproduktion "Die, My Love" zu sehen, die sie Berichten zufolge während der Schwangerschaft gedreht haben soll.

Jennifer und ihr Mann Cooke, der als Kunstgalerist in New York arbeitet, wurden im Februar 2022 erstmals Eltern. Ihr Sohn Cy ist mittlerweile drei Jahre alt. Das Paar hatte 2019 in Newport, Rhode Island, in einer romantischen Zeremonie geheiratet. Mit ihrem Ehepartner führt Jennifer ein eher ruhiges Leben abseits des Rampenlichts. Seit der Geburt ihres ersten Kindes nahm die Schauspielerin nur vereinzelt an öffentlichen Veranstaltungen teil.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lawrence, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

T.JACKSON / BACKGRID / ActionPress Cooke Maroney, Jennifer Lawrence und ihr Sohn Cy im Juni 2023

Anzeige Anzeige