Lizzo präsentiert ihre erschlankte Figur in Unterwäsche

Sängerin Lizzo (36), mit bürgerlichem Namen Melissa Viviane Jefferson, sorgt derzeit mit einer beeindruckenden Transformation für Aufsehen: Die Musikerin hat sichtbar an Gewicht verloren und hält mit ihren Erfolgen auf Social Media nicht hinterm Berg. In einem aktuellen Instagram-Post zeigt sich die Sängerin in schwarzer Unterwäsche, bestehend aus einem Mesh-Bralette und passendem Slip. "Me, myself & all my Memes", kommentiert sie die Bilderreihe, die neben ihrem sexy Spiegel-Selfie noch eine Reihe humorvoller Internetfunde enthält. Seit Monaten lässt Lizzo ihre Fans bereits an ihrer Abnehmreise teilhaben und genießt die Ergebnisse jetzt offenbar in vollen Zügen.

Doch wer als Promi derzeit mehrere Kilos verliert, muss sich im Internet auf gewisse Spekulationen gefasst machen: Auch bei Lizzo standen Gerüchte im Raum, ob sie das Diabetesmedikament Ozempic zur Gewichtsabnahme genutzt hätte. Die "About Damn Time"-Interpretin wies diese Unterstellung entschieden zurück und betonte, sie habe ihre Erfolge durch eine Kombination aus intensivem Krafttraining und Kaloriendefizit erzielt. "Diese Ozempic-Gerüchte sind wie eine Belohnung für meine harte Arbeit", schrieb Lizzo dazu augenzwinkernd in einem früheren Instagram-Post. Ihre Fans unterstützten die 36-Jährige weiterhin und bleiben gespannt auf weitere Einblicke in ihren Fitnessalltag.

Lizzo, die sich in der Vergangenheit immer wieder für Selbstakzeptanz und Body-Positivity starkgemacht hat, genießt es sichtlich, ihre sportlichen Erfolge mit ihren Anhängern zu teilen. Ihr Ziel, das sie Anfang 2025 erreichte, bedeutet ihr enorm viel, wie sie ihre Fans via Instagram wissen ließ: Das Gewicht, das sie heute auf der Waage sieht, hatte sie zuletzt 2014. "Das soll dich daran erinnern, dass du alles schaffen kannst, was du dir vornimmst", schrieb Lizzo in einem emotionalen Post und ermutigte ihre Follower, ebenfalls an ihre Träume zu glauben – ganz unabhängig von gesellschaftlichen Erwartungen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lizzo auf dem Glastonbury Festival 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / lizzobeeating Lizzo, Sängerin

Anzeige Anzeige