Nutzt Tano "Are You The One?"-Teilnahme nur für Fame aus?

In den vergangenen Are You The One?-Folgen bandelten Anna und Tano miteinander an. Die Studentin aus Köln galt bisher als kühl und distanziert, wenn es um näheren Körperkontakt bei den Männern ging. Gegenüber dem Influencer öffnete sie sich allerdings und tauschte mit ihm auch Zärtlichkeiten aus. In Folge sieben eskalierte der gelernte Maschinenführer ein wenig und knutschte mit diversen Teilnehmerinnen rum – zum Unmut von Anna! "Er ist der größte Quatsch. Er nutzt die Show, um sich selber zu pushen mit seinem TikTok-Käse", wetterte sie im Gespräch mit Chiara und machte ihrem Ärger im Einzelinterview weiter Luft: "Er hat ja gemeint, dass er TikTok macht [...], na klar ist die Show dann ein Push für ihn."

Die sonst so toughe Anna stellte gegenüber Chiara klar: "Ich weine doch nicht wegen so einem TikToker." Doch ihr Vorhaben konnte sie nicht wahren. Kurze Zeit später kullerten bei der Kölnerin dicke Tränen die Wanger hinunter. In der Matchingnight thematisiert Sophia Thomalla (35) noch einmal das Geschehene. "Zu Chiara hast du ja gestern gesagt, dass Tano ein Opfer ist. TikToker sind peinlich, hast du gesagt", ruft die Moderatorin mit einem breiten Grinsen im Gesicht in Erinnerung. "Es ist ein Fakt – er ist 23 und TikToker", antwortete Anna daraufhin selbstbewusst. Tano schwieg und äußerte sich dazu nicht.

Nicht nur zwischen Anna und Tano ist die Stimmung angespannt, auch Sinan und Ina scheinen aktuell genug voneinander zu haben. Eigentlich galten die beiden seit Tag eins als unzertrennlich, weshalb sie nach ihrem Date von den anderen in die Matchbox gewählt wurden. Während Sinan davon überrascht war, dass er und Ina kein Perfect Match sind, nahm die Blondine das Ganze mit Fassung und resümierte im Einzelinterview: "Habe ich mir schon fast gedacht. Ich meine, gerade ist bei uns die Harmonie sowieso nicht so da."

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer Anna "Are You The One?"-Kandidatin Staffel 6

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer Ina "Are You The One?"-Kandidatin Staffel 6

Anzeige Anzeige

Anzeige