Enttäuscht: Diese "Are You The One?"-Singles sind kein Match

In der vergangenen Doppelfolge von Are You The One? wurden Sinan und Ina aufgrund ihrer engen Bindung seit Tag eins von den restlichen Kandidaten auf ein Date geschickt. Danach ging es für die beiden Singles in die Matchbox, um herauszufinden, ob es sich bei ihnen tatsächlich um ein Perfect Match handelt – aber nichts da. Auf der Anzeige erscheint das gebrochene Herz sowie die Worte "No Match". Den Sales Manager scheint diese Nachricht zu schockieren, bei seiner Auserwählten sieht es jedoch anders aus. "Habe ich mir schon fast gedacht", erklärt die 30-Jährige, bevor sie im Einzelinterview gesteht, erleichtert zu sein: "Ich meine, gerade ist bei uns die Harmonie sowieso nicht so da."

Und wie sieht es bei dem Rest der Truppe aus? Der größte Teil von ihnen zeigt sich ebenfalls fassungslos – sie waren sich ziemlich sicher, mit Sinan und Ina endlich ein Match gefunden zu haben. Dass das nicht so ist, bereitet ihnen insbesondere in Bezug auf die anstehende Matching-Night Sorgen. "Ich verzweifle langsam an unserem Team, wir spielen so schlecht", betont Kandidat Tano, während Joshua erläutert: "Es ist jetzt bald die dritte Matching-Night und wir haben keine Ahnung, wie wir sitzen sollen." Am Ende schaffen es die Teilnehmer aber doch, ein einigermaßen gutes Ergebnis zu bekommen: Es gehen vier Lichter an und ihre Siegesprämie in Höhe von 230.000 bleibt vorerst sicher.

Ob Sinan und Ina ihr gutes Verhältnis aufrechterhalten können, ist dagegen jedoch unklar. Denn obwohl sie seit Beginn jede freie Minute miteinander verbracht hatten, lief ihr gemeinsames Date alles andere als rund: Der 30-Jährige erklärte seiner Begleitung nämlich, dass ihn etwas an ihrem Äußeren stört. "Du bist optisch gesehen eigentlich nicht mein Typ. Ich mag eher so diese ganz natürlichen Frauen und du hast halt was machen lassen", gestand er der Make-up-Artistin – die daraufhin sichtlich gekränkt schien. "Wenn es einen Mann gibt, der sagt, ich bin nicht zu 100 Prozent sein Typ, dann will ich den Mann auch gar nicht haben", wetterte sie.

RTL / Frank Beer Sinan "Are You The One"-Kandidat Staffel 6

RTL / Frank Beer Ina "Are You The One?"-Kandidatin Staffel 6

