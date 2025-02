Taylor Swift hat NFL fast eine Milliarde Euro eingebracht

Taylor Swift (35) sorgt nicht nur in der Musikbranche für Schlagzeilen, sondern hat auch der NFL unerwarteten Aufwind verschafft. Seit die Sängerin im September 2023 ihre Beziehung zu Travis Kelce (35), dem Tight End der Kansas City Chiefs, öffentlich machte und erstmals bei einem Spiel im Stadion gesichtet wurde, profitieren die Liga und das Team vom Taylor-Swift-Effekt. Dieser sorgte bis zum Januar 2025 für einen Wert von fast einer Milliarde Euro in Werbung und medialer Sichtbarkeit für die NFL – allein durch ihre Präsenz und die weltweite Aufmerksamkeit für ihre Beziehung, wie Page Six berichtet.

Ian Trombetta, Senior Vice President für Social-Media-Marketing der NFL, betonte vor allem den Einfluss in den sozialen Medien, der von Taylors Auftritten bei den Spielen ausgehe. Er erklärte, dass besonders junge Frauen im Alter von 13 bis 24 Jahren sich seitdem zunehmend für die NFL interessieren würden. Neben erhöhten Ticketverkäufen und gesteigertem Interesse bei TV-Übertragungen hob Eric Smallwood, Präsident von Apex Marketing, hervor, dass die Chiefs und deren Spiele durch Taylors Besuche auch über die klassischen Sportmedien hinaus Schlagzeilen gemacht hätten. Die Super-Bowl-Teilnahme der Chiefs 2025 wurde ebenfalls von diesem Effekt begleitet, auch wenn das Team letztlich gegen die Philadelphia Eagles verlor.

Seit Beginn ihrer Beziehung mit Travis zeigte sich Taylor bei zahlreichen Spielen – oft in Begleitung von Freunden oder Familienmitgliedern. Ein Insider berichtete gegenüber Page Six, dass die Sängerin eine starke Unterstützerin ihres Partners sei und auch nach Niederlagen stolz auf ihn sei. Ihre Beziehung hat nicht nur neue Synergien zwischen der Musik- und Sportwelt geschaffen, sondern auch die mediale Aufmerksamkeit auf beide intensiviert. Auch Travis, der schon vor der Beziehung ein erfolgreicher NFL-Star war, erhält durch seine Beziehung zu Taylor deutlich mehr Beachtung abseits des Spielfelds.

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift bei den Playoffs zwischen Houston Texans und Kansas City Chiefs im Arrowhead Stadium

Anzeige Anzeige