Wären die Menendez-Brüder eine Gefahr für Öffentlichkeit?

Zwischen dem 20. und 21. März soll entschieden werden, ob Lyle (57) und Erik Menendez (54) das Gefängnis verlassen dürfen. Die beiden Brüder sitzen seit 34 Jahren für den Mord an ihren Eltern Jose und Kitty hinter Gittern. Nun wird bekannt, dass derzeit geprüft wird, inwiefern die Geschwister eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellen. Die entsprechende Untersuchung ordnete Gouverneur Gavin Newsom nun an. Laut ihm analysiert das Board of Parole Hearings (der Bewährungsausschuss) bei dieser Risikoprüfung, "was jeden der Brüder dazu veranlasst hat, seine Straftat zu begehen, und ob sie die nötige Veränderungsarbeit geleistet – und die Fähigkeiten erworben – haben, um ihre Fehler nicht zu wiederholen", erklärte er dazu gegenüber TMZ.

Laut Gavin sei die Untersuchung der erste wichtige Schritt in Richtung einer möglichen Freilassung von Lyle und Erik. Die Bewertung würde allerdings etwas dauern. Danach werde dann die Anhörung der Brüder stattfinden, "die wie eine normale Bewährungsanhörung funktioniert und dem Staatsanwalt und den Opfern die Möglichkeit gibt, Teil des Prozesses zu sein", wie Gavin weiter erläuterte.

Ob Lyle und sein jüngerer Bruder letztlich wirklich freikommen, ist nach wie vor ungewiss – vor allem, da vor wenigen Monaten ein neuer Staatsanwalt den Fall der beiden übernommen hatte. Nathan Hochman erklärte in der vergangenen Woche, prinzipiell gegen den Antrag einer Neuverhandlung zu sein. Allerdings revidierte er seine Aussage gegenüber TMZ Live am Mittwoch. In dem aktuellen Interview sagte der Staatsanwalt, dass er offen für die Möglichkeit sei, dass die Menendez-Brüder ein neues Urteil bekommen.

Netflix Erik Menendez im Jahr 1993

Netflix Lyle Menendez im Jahr 1993

