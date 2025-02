Antrag zur Aufhebung der Menendez-Verurteilung abgelehnt

Ist ihre letzte Chance jetzt vertan? Seit 1989 verbüßen die Brüder Erik (54) und Lyle Menendez (57) eine lebenslange Haftstrafe ohne Aussicht auf Bewährung. Zuletzt wurde ein Antrag auf Neuverhandlung gestellt. Dem steht nun aber der neue Staatsanwalt in dem Fall, Nathan Hochman, im Weg. Wie unter anderem OK! Magazine berichtet, sprach er sich gegen den Antrag der Verurteilten aus. Die neuen Beweise, die die Menendez-Brüder vorbrachten, bezeichnete er demnach als einen "Teil eines Lügenkonstrukts".

Während einer Pressekonferenz, die am 21. Februar stattfand, betonte Hochman, dass die neuen Beweise, die zur Entlastung der verurteilten Mörder vorgelegt wurden, im Prozess nicht rechtzeitig eingebracht wurden und daher vor Gericht unzulässig seien. "Zu sagen, dass dieser Brief erst nach dem Prozess entdeckt wurde, so wie es in den Papieren der Verteidigung behauptet wird, ist, glauben wir, einfach falsch", sagte er in Gegenwart der Journalisten. In seiner Erklärung bezieht er sich auf einen Brief, der angeblich aus dem Jahr 1988 stammen soll. Darin schreiben die Brüder über einen sexuellen Missbrauch durch ihren Vater unmittelbar vor ihrer Tat. Den Brief ließen sie laut ihrer Aussage damals ihrem Cousin zukommen. Der Staatsanwalt zweifelt diese Geschichte jedoch an, da es aus seiner Sicht "unvorstellbar" sei, dass das Dokument nicht schon zu einem früheren Zeitpunkt des Prozesses zur Entlastung der Brüder angebracht worden sei.

Durch die Netflix-Doku "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story" rückte der Fall der Geschwister aus Beverly Hills erneut in die Öffentlichkeit. Im Alter von 18 und 21 Jahren ermordeten Erik und Lyle ihre Eltern Kitty und Jose. Schon von Beginn an spaltete die Verurteilung der Brüder die Gesellschaft. Auch innerhalb der Familie gibt es noch heute unterschiedliche Meinungen dazu. Während die Mehrheit für eine Milderung der Strafe plädiert und die Rehabilitationsfortschritte der Brüder betont, gibt es auch Widerstand. Kittys Bruder Milton Andersen etwa ist weiterhin strikt gegen eine vorzeitige Entlassung der beiden.

Getty Images Erik und Lyle Menendez im Februar 1995

Getty Images Lyle Menendez und Erik Menendez, 1992

