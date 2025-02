Für Kids pflegen Kim K. und Kanye West entspannte Beziehung

Kim Kardashian (44) und Kanye West (47) haben sich bei der jüngsten Folge von "The Kardashians" überraschend zusammengetan, um ihre elfjährige Tochter North West (11) bei ihrem großen Auftritt in einem "König der Löwen"-Konzert in der Hollywood Bowl zu unterstützen. Die Aufzeichnung des Events fand im Mai 2024 statt und zeigte das ehemalige Paar backstage, wie es Hand in Hand mit Tochter North West vor deren großen Moment betete. Kim bestätigte später in einem Geständnis vor der Kamera, dass Kanye bereits bei den Proben eingebunden gewesen sei und sogar Anpassungen an den Grafiken der Show gefordert habe. Und sie fügte lobend hinzu: "Es wird einfach eine bessere Produktion, wenn man auf ihn hört."

Hinter den Kulissen zeigte sich, wie sehr die Eltern hinter Norths Leidenschaft stehen, auch wenn Kim zunächst Zweifel verspürt habe. Sie sprach offen darüber, wie nervös sie für ihre Tochter gewesen sei und befürchtet habe, dass North für ihren Einstieg ins Rampenlicht kritisiert werden könnte. Doch der Erfolg von Norths Auftritt, der von Kanye begeistert als "so gut" kommentiert wurde, ließ alle Sorgen verfliegen. Zu sehen, wie ihre Tochter selbstbewusst und voller Freude auf der Bühne stand, sei sowohl für Kim als auch für Kanye ein besonders emotionaler Moment gewesen.

Die einstigen Eheleute, die von 2014 bis 2021 verheiratet gewesen waren und vier gemeinsame Kinder haben, bemühen sich seit ihrer Trennung um ein funktionierendes Co-Parenting. "Kanye und ich wollen das Beste für die Kinder", sagte Kim und fügte hinzu: "Und wenn wir zusammen sind und unser Kind unterstützen, herrscht immer eine gute Stimmung." Mit der Unterstützung beider Eltern wird besonders North, das älteste der vier Kinder, gefördert, um ihren eigenen Platz in der Welt zu finden. Kim gab jüngst sogar zu, dass sie sich selbst immer mehr in der Rolle einer "Momagerin" wiederfinde – ein klarer Hinweis auf ihre Mutter Kris Jenner (69), die auch Kims Karriere von Anfang an gelenkt hat.

MEGA Kanye West und North West bei Basketballspiel im Oktober 2022

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian

