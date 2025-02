Kanye West wegen antisemitischer Schikanen verklagt

Kanye West (47) sieht sich erneut schweren Vorwürfen ausgesetzt: Eine ehemalige Mitarbeiterin seines Modelabels Yeezy hat den Rapper und Unternehmer wegen antisemitischer Schikane verklagt. Die Frau, die nach eigener Aussage als Marketing-Spezialistin für Yeezy tätig war, berichtete jetzt gegenüber TMZ von mehrfachen Beleidigungen und erschreckenden Äußerungen während ihrer Anstellung. In einer Nachricht habe Kanye sie und eine weitere jüdische Kollegin mit den Worten "Willkommen zum ersten Tag der Arbeit für Hitler" begrüßt. Als sie ihn später dazu drängte, öffentlich jegliche Verbindung zur Nazi-Ideologie zu verurteilen, soll er geantwortet haben: "Ich bin ein NAZI."

Laut der Klage, die der Nachrichtenseite TMZ vorliegt, griff Kanye die Frau in Gruppenchats verbal an. Er soll sie wiederholt beleidigt und beschimpft haben, unter anderem mit Aussagen wie "H*** Hitler", "Du hässliche F***" und "F*** dich, Schlampe." Die Geschädigte erklärte, dass sie die Schikanen mehrfach bei ihrem Vorgesetzten gemeldet habe, jedoch schließlich entlassen worden sei, nachdem sie Kanye zur Rede gestellt hatte. Eine weitere Nachricht, die er ihr geschickt habe, lautete demnach: "Jetzt verklag mich, du peinliche Schlampe." Mit ihrer Klage fordert die Frau nun Schadenersatz für die erlittenen Demütigungen und die unrechtmäßige Beendigung ihres Arbeitsverhältnisses.

Kanye steht seit einigen Jahren immer wieder wegen antisemitischer Äußerungen in der Kritik. Insbesondere seine Tweets aus dem Jahr 2022, in denen er offensiv gegen jüdische Menschen wetterte, sorgten für weltweite Empörung. Sie kosteten ihn auch zahlreiche Partnerschaften mit großen Marken wie Adidas und Balenciaga. Privat sorgte der Rapper nach seiner Scheidung von der Reality-TV-Ikone Kim Kardashian (44) ebenfalls öfter für Aufsehen. Früher als musikalisches Genie gefeiert, haftet Kanye mittlerweile immer stärker der Ruf an, durch polarisierende Aussagen, fragwürdiges Verhalten und juristische Auseinandersetzungen ins Abseits zu geraten. Welche Konsequenzen die Klage nach sich ziehen wird, bleibt abzuwarten.

Getty Images Kanye West, Februar 2025

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West