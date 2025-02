Keine Trennung: Kanye West und Bianca wollen um Ehe kämpfen

Die Ehe von Kanye West (47) und Bianca Censori (30) stand Berichten zufolge kürzlich vor dem Ende. Das Paar soll sich eigentlich dazu entschieden haben, fortan getrennte Wege zu gehen. Laut Page Six soll sich das Blatt nun aber gewendet haben: Wie ein Insider betont, haben der Rapper und seine Liebste "beschlossen, ihre Ehe wieder zum Laufen zu bringen". Weiter heißt es, sie "haben in der vergangenen Woche viel miteinander geredet und sind nicht bereit, sich gegenseitig aufzugeben".

Das Liebeswirrwarr des Yeezy-Designers, der sich Ye nennt, und seiner einstigen Mitarbeiterin dürfte aber niemanden überraschen: Ihre Beziehung gilt bereits seit Beginn als turbulent. Vor wenigen Wochen bestätigte ein Insider das endgültige Liebes-Aus. Ein Sprecher der Eheleute stellte kurz darauf gegenüber The Hollywood Reporter klar: "Ye und Bianca sind in Los Angeles und wollen den Valentinstag gemeinsam genießen. Ankündigungen über ihr Privatleben werden direkt von ihnen kommen, nicht durch unbestätigte Gerüchte in der Boulevardpresse."

Auch wenn Trennungsgerüchte schon des Öfteren die Runde machten, sorgte ein Auftritt bei den diesjährigen Grammy Awards dafür, dass ihr Ehe-Aus plausibel schien: Während Bianca auf dem roten Teppich neben ihrem Mann stand, zog sie ihren Mantel aus und posierte nackt für die Kameras. Der Analyse eines Lippenlesers zufolge soll der "Stronger"-Interpret die gebürtige Australierin dazu gezwungen haben. "Lass den Mantel fallen und dreh dich um!", habe Kanye ihr laut Daily Mail befohlen. Ob dies tatsächlich der Fall war, wissen bislang wohl nur die beiden.

Instagram / biancacesori Bianca Censori und Kanye West im April 2024

Frazer Harrison/Getty Images Kanye West und Bianca Censori bei den Grammys 2025

