Gene Hackmans Mutter hat nie einen seiner Filme gesehen

Gene Hackman (✝95), der als einer der größten Schauspieler Hollywoods gefeiert wurde, bestätigte einst, dass seine Mutter Anna nie die Möglichkeit gehabt hätte, ihn auf der Leinwand zu sehen. Anna, die ihren Sohn als Kind ermutigte, Schauspieler zu werden, verstarb im Jahr 1962, bevor Gene mit Filmen wie "Bonnie und Clyde" oder "French Connection" Weltruhm erlangte. In einem Interview mit GQ im Jahr 2011 erinnerte sich Gene daran, wie seine Mutter ihn oft ins Kino mitgenommen und davon geträumt habe, ihn eines Tages in dieser Welt zu sehen. "Leider hat sie nie miterlebt, dass ich tatsächlich ein Schauspieler wurde", sagte er und fügte hinzu: "Ich bedauere das sehr."

Gene, der in seiner Karriere in mehr als 80 Filmen mitwirkte, wünschte sich, dass seine Mutter besonders einen Film hätte sehen können: "I Never Sang for My Father" aus dem Jahr 1970. In dem Drama spielte Hackman einen College-Professor, der sich mit der schwierigen Beziehung zu seinem Vater auseinandersetzt – ein Thema, das auch das Ableben seiner Mutter berührte. "Ich dachte, es war ein sehr sensibles Werk über Familie und Beziehungen", erklärte Gene. Für diese Rolle erhielt er seine zweite Oscar-Nominierung. "Ich glaube, sie wäre stolz darauf gewesen, diesen Film zu sehen", gab er in demselben Interview zu.

Abseits des Rampenlichts war Gene Hackman dafür bekannt, ein eher zurückgezogenes Leben zu führen. Nach seinem Rückzug aus dem Schauspielgeschäft im Jahr 2004 widmete er sich vor allem seiner Leidenschaft fürs Schreiben und veröffentlichte mehrere Romane. In Interviews sprach Gene selten über seine Familie, doch die tiefe Verbindung zu seiner Mutter Anna, die ihn stets unterstützte, blieb ein Thema. Freunde und Weggefährten beschrieben ihn als bodenständig und loyal, als jemanden, der in der Glitzerwelt Hollywoods immer einen festen Bezug zu seinen Wurzeln bewahrte.

Getty Images Gene Hackman bei den Academy Awards, 1989

Getty Images Gene Hackman bei den Golden Globe Awards, 2003