So zurückgezogen lebte Gene Hackman vor seinem Tod

Hollywood trauert um Gene Hackman (✝95), den zweimaligen Oscar-Preisträger, der am 27. Februar 2025 zusammen mit seiner Frau und seinem Hund tot aufgefunden wurde. Der Ausnahme-Schauspieler hinterließ nicht nur eine beeindruckende Filmkarriere, sondern auch die Erinnerung an einen prominenten Rückzug aus dem Rampenlicht. Seit den frühen 2000er Jahren lebte Gene, der für seine Rollen in Kultfilmen wie "French Connection" und "Erbarmungslos" gefeiert wurde, ein zurückgezogenes Leben abseits von Hollywood. Gemeinsam mit seiner Frau Betsy Arakawa, mit der er seit 1991 verheiratet war, genoss der Schauspieler die Ruhe in Santa Fe, New Mexico. Die beiden standen kaum noch in der Öffentlichkeit, ihre gemeinsamen Auftritte waren eine echte Seltenheit.

Nach über vier Jahrzehnten als gefeierter Schauspieler hatte Gene 2004 seine letzte Rolle in der Komödie "Willkommen in Mooseport" gespielt, bevor er sich endgültig aus der Filmindustrie verabschiedete. Das Leben im Rampenlicht habe ihn nicht mehr interessiert, wie er immer wieder betont hatte. Gene fokussierte sich stattdessen auf ein Leben in Abgeschiedenheit, das geprägt war von einfachen Aktivitäten und viel Zeit für sich selbst. Er wurde nur noch sporadisch gesichtet, etwa bei einer Fahrt durch einen Wendy’s Drive-in oder dem Besuch einer Tankstelle.

Der Rückzug ins Private war für Gene keine Flucht, sondern eine bewusste Entscheidung, die er nie bereut zu haben schien. Neben seinem schauspielerischen Talent war er auch als passionierter Schriftsteller aktiv und widmete sich nach seiner Filmkarriere dem Schreiben von Romanen. Sein bescheidenes Privatleben stand im Kontrast zu seinem Ruhm und den glanzvollen Hollywood-Tagen. Die Beziehung zu seiner Frau Betsy galt als stabil und liebevoll – ein seltenes Beispiel für Beständigkeit in einer Branche voller Glamour und Turbulenzen. Bis zuletzt blieb Gene ein Symbol für künstlerische Integrität und schlichte Bodenständigkeit.

Getty Images Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa im Januar 2003

Getty Images Gene Hackman, 1973

