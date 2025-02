Justin Timberlake sagt letztes US-Konzert wegen Grippe ab

Justin Timberlake (44) musste das letzte Konzert seiner "Forget Tomorrow World Tour" in den USA canceln. Der Musiker informierte seine Fans in Columbus, Ohio, am Donnerstagabend nur wenige Minuten vor Showbeginn via Instagram darüber, dass er wegen einer Erkrankung nicht auftreten könne. "Ich bin am Boden zerstört", schrieb der Mann von Jessica Biel (42) und ergänzte: "Ich bin beim Soundcheck schon mit einer Grippe aufgetaucht, aber jetzt hat sie mich komplett erwischt." Fans, die bereits in der Arena waren, wurden darüber informiert, dass sie ihre Tickets erstattet bekommen.

Die Absage sorgte bei einigen Konzertbesuchern für Unmut, vor allem wegen der sehr späten Ankündigung. "Sie haben uns draußen im eiskalten Sturm stehen gelassen und behauptet, es gäbe ein 'Sicherheitsproblem'", meckert ein User unter dem Post des Popstars. Bereits im vergangenen Oktober hatte Justin die ursprünglich geplante Show in Columbus verschieben müssen, damals aufgrund einer Bronchitis und Kehlkopfentzündung.

Justins Pechsträhne scheint mit seiner Verhaftung im Juni 2024 begonnen zu haben. Damals war der "Cry Me A River"-Interpret unter Alkoholeinfluss Auto gefahren und hatte dabei ein Stoppschild missachtet. Als er daraufhin von der Polizei angehalten wurde, soll er sich beschwert haben: "Das wird die Tournee ruinieren!" Dies behauptete eine Quelle aus Polizeikreisen gegenüber New York Post und berichtete außerdem: "Er war ein Gentleman. Er hat überhaupt keine Ansprüche gestellt. Er hat zwar den Alkoholtest verweigert, aber das steht ihm rechtlich zu."

Getty Images Justin Timberlake, September 2024

Getty Images Polizeifoto von Justin Timberlake, 2024

