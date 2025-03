Justin Timberlake kämpft mit Erschöpfung auf seiner Tournee

Justin Timberlake (44) wurde am Dienstag erschöpft in Buenos Aires gesichtet, während er seine "Forget Tomorrow World Tour" fortsetzt. Der Sänger reiste gemeinsam mit seiner Crew per Privatjet aus Fort Lauderdale in Florida an. Fotos, die unter anderem Daily Mail vorliegen, zeigen ihn kurz nach der Landung – Justin wirkt ausgelaugt und versucht, sich mit einer hochgezogenen Kapuze vor neugierigen Blicken zu schützen. Sein nächstes Konzert soll am Freitag in San Isidro stattfinden. Fans und Kritiker sprechen allerdings schon jetzt von einer turbulenten Tour, die immer wieder von Kontroversen und Pannen überschattet wird: Erst kürzlich sorgte ein Auftritt in Minnesota für Enttäuschung, als Fans seine neuen Songs kaum kannten und sie damit nicht für die gewohnte Konzertstimmung sorgten.

Seit Tourbeginn reiht sich für Justin ein Problem an das nächste. Ob technische Schwierigkeiten wie der Ausfall eines zentralen Bühnenelements oder eine peinliche Kleiderpanne, die im Netz viral ging – die Tour steht unter keinem guten Stern. Insbesondere haben Fans kritisiert, dass der "SexyBack"-Interpret statt seiner großen Hits zu viele Lieder seines neuesten Albums "Everything I Thought It Was" spiele, das kommerziell eher gefloppt ist. Darüber hinaus hatte die Tour bereits mehrere Verzögerungen und Absagen, unter anderem wegen gesundheitlicher Probleme des Musikers. Trotz allem lobten manche Kritiker Justins Bühnenpräsenz, die es immerhin schaffe, einzelne Shows zu retten.

Abseits der Tour wird Justin von alten Skandalen verfolgt, die ihn nicht loszulassen scheinen. Sein Verhalten gegenüber seiner Ex-Freundin Britney Spears (43) wurde nach dem Erscheinen ihrer Memoiren "The Woman in Me" erneut thematisiert. Zudem wurde der 43-Jährige im vergangenen Sommer wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen – sein Polizeifoto wurde daraufhin massenweise in den sozialen Medien gepostet.

Getty Images Justin Timberlake im März 2024

Getty Images Justin Timberlake bei einem Auftritt

