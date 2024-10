Darum verschiebt Justin Timberlake jetzt sechs Konzerte

Justin Timberlake (43) hat seine Fans enttäuscht, indem er sechs seiner geplanten Konzerte in den USA kurzfristig absagen musste. Die Shows, die ursprünglich für Ende Oktober und Anfang November im Rahmen seiner laufenden "Forget Tomorrow World Tour" geplant waren, wurden aus gesundheitlichen Gründen verschoben. Auf Instagram teilte der Sänger mit: "Hey Leute. Ich habe mich die letzten paar Shows nicht gut gefühlt und es hat sich herausgestellt, dass ich eine Bronchitis und eine Kehlkopfentzündung habe." Daher könne er die Termine vom 23. Oktober bis zum 2. November nicht wahrnehmen. Betroffen sind unter anderem Auftritte in Columbus, Detroit und Chicago.

In seiner Nachricht an die Fans schrieb Justin weiter: "Es tut mir so leid, dass ich die nächsten Shows vom 23. Oktober bis 2. November verschieben muss. Vielen Dank für euer Verständnis – ich werde es wieder gutmachen – JT." Seine Supporter reagierten mit zahlreichen aufmunternden Worten und wünschten ihm eine schnelle Genesung. Kommentare wie "Wir werden dich in Columbus vermissen, aber ruh dich aus und werde gesund" oder "Wir lieben dich. Bitte ruh dich aus und kümmere dich um dich selbst" zeigen die große Unterstützung seiner Anhänger. Zudem gab der Sänger bereits die neuen Termine für die verschobenen Konzerte bekannt, die nun im Februar 2025 stattfinden sollen.

In den vergangenen Monaten stand Justin nicht nur mit seiner Musik, sondern auch mit einem kleinen Skandal in der Öffentlichkeit. Vor einem Monat musste sich der Popsänger vor dem Gericht in Sag Harbor, Long Island, verantworten. Grund war eine Alkoholfahrt, die er im Juni unternommen hatte. Justin bekannte sich schuldig und zeigte sich reumütig. Er erklärte, dass er mit seinem Fehlverhalten eine wichtige Lektion erteilen möchte: "Auch wenn man nur einen Drink hatte, sollte man sich nicht hinters Steuer setzen", betonte er vor Reportern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Timberlake, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Timberlake, Sänger

Anzeige Anzeige