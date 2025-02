Leni Klum beeindruckt als Stargast beim Wiener Opernball

Leni Klum (20), die Tochter von Topmodel Heidi Klum (51), zog am Donnerstagabend beim Wiener Opernball alle Blicke auf sich. Als Stargast des wohl berühmtesten Balls der Welt betrat das junge Model den Roten Teppich in einem schwarzen Paillettenkleid, das bei jeder Bewegung funkelte. Fotos ihres Looks liegen unter anderem Bild vor. Die 19-Jährige, die aktuell in der neuen Staffel von "Germany’s Next Topmodel" zu sehen ist, saß in der exklusiven Swarovski-Loge neben dem Topmodel Candice Swanepoel (36). Obwohl Gerüchte kursierten, dass sie von ihrer Mutter Heidi oder ihrem Vater Flávio Briatore (74) begleitet werden würde, kam Leni allein – und fand das offenbar großartig. "Ich schau mir das ganze Spektakel aus der Loge an", erklärte sie mit einem Strahlen gegenüber dem Blatt.

Ihr Auftritt war bis ins Detail durchdacht. Das Kleid, ein Werk einer engen Freundin aus Los Angeles, wurde mit funkelnden Swarovski-Schmuckstücken ergänzt, die den Glamourfaktor noch erhöhten. Auch ihr Make-up sorgte für Aufsehen: Mit exklusiven Produkten, darunter der Armani-Foundation und Blush von Rare Beauty, zauberte ihre Visagistin Claudia Kriechbaumer einen strahlenden Teint. Leni beeindruckte zudem mit einer extrem schmalen Taille – das Ergebnis eines kunstvollen Designs des französischen Modemachers Roland Mouret, der als "Meister der Sanduhrfigur" gilt. Dennoch gab sich Leni bodenständig: "Tanzen kann ich schon, aber keinen Walzer", gestand sie lachend.

Leni ist längst mehr als nur die Tochter von Heidi Klum. Nachdem sie mit 16 Jahren ihr Debüt als Model gab, hat sie sich mittlerweile selbst einen Namen in der Modebranche gemacht. Der Wiener Opernball war für sie nicht nur eine Premiere, sondern auch eine weitere Gelegenheit, ihre Eleganz und Reife unter Beweis zu stellen. Privat zeigt sich Leni oft nahbar und teilt Einblicke in ihren Alltag auf Social Media. Ihre Beziehung zu ihrer berühmten Mutter bleibt dabei eng und innig – ein Beweis dafür, dass sie trotz ihres wachsenden Ruhms ihre familiären Werte nicht aus den Augen verliert.

Anzeige Anzeige

Backgrid Leni und Heidi Klum, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Leni Klum, Model

Anzeige Anzeige

Anzeige