Leyla Lahouar verteidigt ihre Hochzeitsdoku gegen Kritiker

Leyla Lahouar (28) und Mike Heiter (32) teilten ihren Fans kürzlich begeistert mit, dass sie den Weg zu ihrer Traumhochzeit von Kameras begleiten lassen. Die Reaktion der Öffentlichkeit fiel jedoch ein wenig anders aus, als vielleicht erhofft: Den zwei Realitystars wurde vorgeworfen, geldgierig zu sein und sich regelrecht zu verkaufen. Davon scheint insbesondere die Promi Big Brother-Gewinnerin jetzt die Nase voll zu haben – weshalb sie in einem TikTok-Video Stellung bezieht. "Wir heiraten und es wird ausgestrahlt und einfach so viele Menschen sind am Kotzen. Und ich frage mich: Warum kotzt ihr?", beginnt sie ihren Beitrag und führt weiter aus: "Leute, es gibt Menschen, die sich lieben, die heiraten werden, die sich in einer TV-Show vor so vielen Menschen in Deutschland kennengelernt haben, verliebt haben, verlobt haben. Wo ist das Problem, wenn sich diese zwei Menschen dazu entscheiden, dass das ausgestrahlt wird?"

Für die 28-Jährige und den Love Island-Star sei es eine ziemlich schöne Sache, alles rund um ihre Trauung dokumentieren zu lassen – allein aus dem Grund, dass sie "für immer alles auf Band haben" werden und so immer wieder auf die schönen Momente zurückgreifen können. Darüber hinaus habe das Paar die Entscheidung nicht leichtfertig getroffen. "Wir haben sehr, sehr, sehr, sehr lange überlegt: Machen wir es? Machen wir es nicht? [...] Aber wir haben von Anfang an gesagt, dass es so gemacht wird, dass es begleitet wird, dass einfach alles authentisch ist, dass einfach die Kameras bei dem dabei sind, was passiert, und dass uns nicht irgendwas vorgegaukelt wird", stellt Leyla klar. Es gebe zudem viele Menschen, die gespannt auf die Hochzeitsdoku seien und "die das gerne schauen würden, weil sie einfach seit Sekunde eins Teil von dem Ganzen sind und sich darüber freuen, uns bei dieser Sache auch zu begleiten."

Leyla und Mike hatten sich während ihrer Teilnahme am Dschungelcamp vergangenes Jahr kennengelernt und schnell Gefühle füreinander entwickelt. Im Oktober 2024 zogen sie dann gemeinsam in den Container von "Promi Big Brother" – wo der ehemalige Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidat um die Hand seiner Partnerin anhielt. Das reichte dem 32-Jährigen allerdings nicht, und er ging vor wenigen Wochen erneut vor der Bachelor in Paradise-Bekanntheit auf die Knie. "Ich wollte ihr noch einmal eine Liebeserklärung machen und ihr verdeutlichen, dass sie meine Traumfrau ist und alles hat, was ich mir erträumt habe", erklärte er kurz danach gegenüber Bild.

ActionPress / Sauda, Enrico Leyla Lahouar und Mike Heiter im Juli 2024

ActionPress / azee Mike Heiter und Leyla Lahouar

