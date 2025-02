So wird Leyla Lahouar und Mikes Live-Hochzeit zu sehen sein

Mike Heiter (32) und Leyla Lahouar (28) stehen vor dem schönsten Tag ihres Lebens: Die beiden Realitystars geben sich 2025 das Jawort – und ihre Fans können hautnah dabei sein. Denn ihre Hochzeit wird nicht nur ein privates Fest, sondern zur öffentlichen Feier. Die beiden lassen ihre Liebe in einer vierteiligen Doku-Soap und in einem Livestream feiern. Fans können sich die Sause mit einem Live-Wedding-Pass für fünf Euro auf der Website oder App der Bild-Zeitung ansehen.

In der vierteiligen Dokumentation werden die Zuschauer intime Einblicke in die Planung der Traumhochzeit bekommen, die am 30. August 2025 an der Amalfiküste in Italien stattfindet. Leyla freue sich schon sehr darauf und sei begeistert davon, die Zeit der Planung und Co. durch die filmische Begleitung später noch einmal erleben zu können: "All die besonderen Momente, unser Junggesellinnenabschied, das Aussuchen meines Brautkleides, all das wird eine unvergessliche Zeit, die wir für immer in Erinnerung behalten werden."

Die Liebesgeschichte von Leyla und Mike liest sich wie ein Drehbuch. Nach dem ersten Kennenlernen im Dschungelcamp entwickelten sich ihre Gefühle rasch und nach wenigen Monaten folgte die Verlobung – schon diesen Augenblick gab es live bei Promi Big Brother zu sehen. Leyla, die nicht nur als Reality-TV-Star, sondern auch in den sozialen Medien sehr erfolgreich ist, teilt immer wieder gemeinsame Momente mit Mike. Der wiederum ist stolzer Vater und hat aus einer früheren Beziehung mit Elena Miras (32) eine Tochter.

ActionPress / Simon Pfaff Leyla Lahouar und Mike Heiter im Februar 2025

Instagram / leylalahouar Mike Heiter und Leyla Lahouar, TV-Pärchen

