Michelle Trachtenbergs Partner war vor Tod eine große Stütze

Michelle Trachtenberg (✝39) wurde am 26. Februar 2025 tot in ihrer New Yorker Wohnung aufgefunden. Die Schauspielerin hatte noch bis zu ihrem plötzlichen Tod eine enge Beziehung zu ihrem Partner Jay Cohen, einem Talentagenten bei der Gersh Agency. "Sie sprach sehr liebevoll über ihn", verriet ein Insider gegenüber dem Magazin Us Weekly. Jay soll eine große Stütze für Michelle gewesen sein und ihr in schwierigen Zeiten beigestanden haben. Die genaue Ursache ihres Todes bleibt unklar, da ihre Familie einer Autopsie nicht zugestimmt hat.

Michelle und Jay waren seit über vier Jahren ein Paar und teilten immer wieder Einblicke in ihre Beziehung auf Social Media. Besonders gerne erinnern sich Fans an einen Beitrag zu Halloween, in dem Michelle scherzhaft schrieb: "Alles Gute zum Valentinstag für den Mann, der lange genug stillsitzt, damit ich sein Gesicht bemalen kann." Ihre letzte Nachricht vor ihrem plötzlichen Tod drehte sich wohl um alles andere als Sorgen. Unterstützung hatte sie auch von ihrer Familie. Ihre Mutter Lana fand sie bewusstlos auf und verständigte den Notruf. Am Tag ihres Todes stellte die Polizei fest, dass keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vorlagen, und erklärte, die Ermittlungen würden noch laufen.

Die Schauspielerin hinterlässt nicht nur ihren Partner und ihre Familie, sondern auch zahlreiche Kollegen und Fans, die sie tief betrauern. Sarah Michelle Gellar (47), ihre Kollegin aus der Serie Buffy – Im Bann der Dämonen, verabschiedete sich mit ihrem berühmten Zitat aus der Serie: "Die schwerste Sache auf dieser Welt ist, darin zu leben. Ich werde mutig sein. Ich werde für dich leben." Blake Lively (37), ebenfalls eine frühere Kollegin aus Gossip Girl, beschrieb Michelle in einer Instagram-Story als "Elektrizität". Sie habe jeden Raum mit ihrer Energie erfüllt und sei leidenschaftlich in allem gewesen, was sie tat. Fans und Freunde bleiben mit diesen Erinnerungen zurück – an eine Frau, die Spuren hinterlassen hat.

Getty Images Michelle Trachtenberg, Schauspielerin

Getty Images Michelle Trachenberg und Sarah Michelle Gellar, November 2007

