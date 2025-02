Nicht erreichbar: Kim Virginia in großer Panik um Nikola

Kim Virginia Hartung (29) sorgt sich um ihren Freund Nikola Glumac (29). Erst kürzlich haben die beiden Realitystars ihre Weltreise abgebrochen, da sie in Australien einen Unfall mit ihrem Camper-Van hatten. Zurück in ihrer Wahlheimat Dubai meldeten sie sich nach einem Ärztemarathon bei ihren Fans. Glück im Unglück: Beide haben den Unfall mit ein paar kleineren Verletzungen überstanden. Nun bahnt sich jedoch das nächste Drama an: Nach einem Shopping-Trip, um den ersten Schock zu verdauen, erreicht Kim ihren Partner plötzlich nicht mehr, wie sie in ihrer Instagram-Story erklärt: "Nikola wollte mich abholen, aber kommt einfach nicht und mittlerweile ist sein Handy auch aus anscheinend."

Was die einstige Dschungelcamp-Kandidatin besonders stutzig macht, ist der Fakt, dass Nikola sein Handy eigentlich im Auto laden könnte. "Mache mir gerade richtig Sorgen. Keiner kann ihn erreichen und sein letztes Lebenszeichen war, dass er losgefahren ist", erzählt Kim. Die Angst, dass der gebürtige Serbe noch einmal in einen Autounfall verwickelt worden sein könnte, ist bei dem Reality-Sternchen groß: "Mache mir gerade richtig Vorwürfe. Falls etwas passiert ist, war ja ich diejenige, die keine Lust hatte, mit dem Taxi zu fahren und meinetwegen ist er ja dann noch losgefahren."

Vor wenigen Minuten meldet sich Kim dann erneut bei ihren Followern im Netz. Tatsächlich ist ihr Albtraum offenbar Realität geworden, wie sie berichtet: "Nikola ist tatsächlich nach unserem Unfall in Australien nochmal jemandem mit Vollgas aufs Auto gefahren." Den Realitystar habe dabei laut Kim keine Schuld getroffen, denn "in beiden Fällen wurde uns/ihm in das Auto reingefahren". Trotz des erneuten Schocks gehe es Nikola "den Umständen entsprechend" gut.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Dezember 2024

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Februar 2025

