Pietro Lombardis Verfahren wegen Skandalnacht eingestellt

Pietro Lombardi (32) wurde im vergangenen Herbst in seinem Haus in Köln festgenommen, nachdem seine Verlobte Laura Maria Rypa (29) und ihr Baby in ein Krankenhaus eingeliefert worden waren. Wegen dieses Vorfalls ermittelten seitdem die zuständigen Behörden, allerdings ist die Untersuchung laut Berichten von Bild nun beendet. "Die Staatsanwaltschaft Köln hat das Verfahren mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt", erklärt der Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer gegenüber der Zeitung. Laura, das mutmaßliche Opfer der Tat, soll dazu beigetragen haben, indem sie sich auf ihr Zeugnisverweigerungsrecht berufen habe.

Schon bevor die Untersuchung beendet war, äußerten sich der Sänger und die Influencerin im Interview mit dem Blatt über die berüchtigte Nacht. "Ehrlicherweise muss ich sagen, es war wirklich so ein krasser Streit, den wir so noch gar nicht hatten", gab Laura Ende Oktober zu und erklärte: "Es ist plötzlich einfach so eskaliert, und ich wusste einfach nicht mehr weiter, was ich machen soll. Ich war einfach so überfordert mit der Situation, und dann habe ich die Polizei gerufen."

Seitdem dieser Vorfall für viel Aufmerksamkeit gesorgt hatte, versuchen Pietro und Laura, ihre Probleme anders zu lösen. Statt einen Streit hochkochen zu lassen, will das Pärchen nun "viel miteinander reden". Das verriet Laura im Interview mit Gala. Außerdem beteuerte sie: "Das Ding ist, vieles wird ja oftmals durch die Presse, durch die Medien viel krasser dargestellt, als es eigentlich ist."

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Leano, Januar 2023

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im Dezember 2024