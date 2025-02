Samira Yavuz fühlt sich momentan "unwohl und unattraktiv"

Samira Yavuz (31) muss sich an ihren Alltag als Single erst einmal gewöhnen. Nach dem Liebes-Aus mit ihrem Mann Serkan (31) schaut die Influencerin nun auch ganz neu auf ihren Körper. "Ich fühle mich wie ein altes Klappfahrrad, als würde alles knarren und quietschen, wenn ich mich bewege", erklärt sie ihren Fans auf Instagram und gibt ehrlich zu: "Ich stecke gerade in einer Phase, in der ich mich körperlich super unwohl und unattraktiv fühle." Dass die Kinder der TV-Bekanntheit kränkeln und sie dadurch kaum schläft, macht die ganze Misere nur noch schlimmer.

Während die 31-Jährige momentan viel über ihre Gefühle im Netz spricht, ist ihr Noch-Ehemann komplett abgetaucht. Auf seinen Social-Media-Profilen gab es seit der Trennung keinen einzigen Post. Viele Fans vermuteten deshalb, dass der einstige The 50-Teilnehmer auch keinen Kontakt zu seiner Familie hat. Doch in ihrem Podcast "Badass statt Sad Ass – Trennungstalk mit Samira" berichtete seine Ex-Partnerin: "Ich kläre das jetzt ein für alle Mal auf: Er hat Kontakt zu seinen Kindern und unterstützt mich da auch. Wir kommen, was die Kids betrifft, auch gut klar."

Den Grund für die Trennung plauderte Samira Mitte Februar in ihrem Podcast aus. "Eine Sache, die schon fast normal ist in unserer heutigen Welt, ist, dass man betrogen wird. Das ist mir auch passiert", gab sie preis. Nach dem Seitensprung begaben sich die zweifachen Eltern in eine Paartherapie – allerdings ohne Erfolg. Ein weiterer Vertrauensbruch führte schließlich dazu, dass die Bayerin die Beziehung aufgab.

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz mit seiner Tochter Nova Skye Sya

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz, Januar 2025

