Samira Yavuz klärt auf: Serkan kümmert sich um die zwei Kids

Samira Yavuz (31) traf kürzlich die harte Entscheidung, sich von ihrem Ehemann und dem Vater ihrer Kinder, Serkan (31), zu trennen. Seit Bekanntwerden des Ehe-Aus lässt der einstige Bachelorette-Teilnehmer nichts von sich hören – hinter den Kulissen sieht das jedoch anders aus. Wie die Beauty & The Nerd-Bekanntheit in ihrem Podcast "Badass statt Sad Ass – Trennungstalk mit Samira" klarstellt, ist ihr Serkan nach wie vor eine große Unterstützung. "Obwohl viele jetzt denken, dass er sich nicht mehr bei uns meldet oder nichts mehr von uns wissen will – absolut nicht! Ich kläre das jetzt ein für alle Mal auf: Er hat Kontakt zu seinen Kindern und unterstützt mich da auch. Wir kommen, was die Kids betrifft, auch gut klar", betont sie.

Insbesondere jetzt kann die zweifache Mama wohl ganz viel Hilfe gebrauchen. Abgesehen von ihrem inneren Chaos aufgrund der Trennung, beschloss sie kürzlich, aus dem gemeinsamen Haus mit Serkan auszuziehen und fand eine Vierzimmerwohnung für sich und ihre beiden Töchter. "Der Auszug ist nicht nur für mich ein wichtiger Schritt, sondern auch für ihn. Dass er sieht: 'Boah, guck mal, das passiert jetzt gerade alles wirklich, so weit ist es gekommen.' Deshalb finde ich das wichtig, das jetzt auch durchzuziehen", erklärt Samira. Zwar mache ihr das Alleinsein Angst und sie finde es "grauenvoll", allein schlafen zu gehen und aufzuwachen – es handle sich dabei aber um einen "Lernprozess".

Wie es Samiras Ex-Partner mit der Veränderung geht, ist unklar – Serkan ist seit einigen Wochen wie vom Erdboden verschluckt. Besorgte Fans versuchten bereits bei der 31-Jährigen den Grund für seine Abwesenheit herauszubekommen, diese konnte jedoch keine Antwort darauf geben. "Das weiß ich nicht. Ich kann auch nicht in seinem Namen sprechen. Das muss er selbst machen. Wann und wie weiß nur er", machte sie auf Instagram deutlich.

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz und ihre zwei Töchter im August 2024

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Dezember 2023

