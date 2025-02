Süße Bilder: Prinz William begeistert Fans mit Volksnähe

Prinz William (42) hat bei dem Besuch einer Hochschule in der südenglischen Grafschaft Dorset für strahlende Augen bei seinen Fans gesorgt. Der Thronfolger besuchte die Einrichtung, um sich über die Fortschritte seiner Initiative "Homewards" zu informieren, die Obdachlose und Menschen in schwierigen Lebenssituationen unterstützt. Als er mit seinem Wagen ankam, wurde er von einer begeisterten Menge empfangen, wie Mirror berichtet. Besonders eine Studentin fasste sich ein Herz und bat William um eine Umarmung. Der Prinz ließ sich nicht lumpen und antwortete prompt: "Komm, gib mir eine Umarmung!" Die beiden drückten sich fest und tauschten einen High Five aus, bevor der Royal scherzend anfügte: "Jetzt aber los. Ich will nicht schuld sein, dass du den Unterricht verpasst."

Der Besuch stand ganz im Zeichen lokaler Programme, die Bildung und berufliche Chancen fördern. William traf unter anderem Daniel Matthews wieder, den er bereits ein Jahr zuvor kennengelernt hatte. Daniel, der vorher von Obdachlosigkeit betroffen war, absolvierte durch die Initiative ein Ausbildungstraining bei Sunseeker, einem britischen Hersteller von Luxus-Motorbooten, und arbeitet nun dort in Vollzeit. William zeigte sich beeindruckt von Daniels Fortschritten und scherzte, als er selbst Hand an einige Bootsteile legte: "Hoffentlich prüft das jemand, bevor es in ein echtes Boot eingebaut wird."

Abseits der humorvollen Momente seines Besuchs und seiner charmanten Interaktion mit den Fans zeigte sich William bei der Veranstaltung erneut als engagierter Unterstützer benachteiligter Menschen. Das Thema Obdachlosigkeit beschäftigt ihn schon seit Jahren, und die Förderung nachhaltiger Lebenswege steht auch jetzt wieder im Mittelpunkt seines Projekts. Der Prinz, der selbst Vater von drei Kindern ist, versteht es offenbar, mit Menschen aller Altersgruppen locker ins Gespräch zu kommen und sie mit seiner bodenständigen Art zu begeistern. Immer wieder betont er, wie wichtig es ihm sei, jungen Menschen und Bedürftigen die Möglichkeit zu geben, ihr Potenzial voll auszuschöpfen: "Es geht nicht nur um Fähigkeiten, sondern auch um das Menschliche", erklärte er laut Mirror.

Getty Images Prinz William im Februar 2025 bei einem Besuch des Bournemouth and Poole College in Dorset

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern George, Louis und Charlotte, 2024

