Verhaftet und angeklagt: Tarek El Moussa hatte harte Jugend

Die meisten Fans kennen Tarek El Moussa (42) als den US-amerikanischen Investor mit Eigenheim, Ehefrau und Kindern. Doch dieses luxuriöse Leben hatte der TV-Star nicht immer, wie er in seinem Buch "Flip Your Life" verrät. Er sei in einer rauen Gegend aufgewachsen, in der es hin und wieder Bandenschlägereien gegeben habe – auch er war einige Male darin verwickelt. "Ich war in Schießereien verwickelt, in Messerstechereien, ich wurde mit einem Schläger ins Gesicht geschlagen. Was auch immer, ich habe es erlebt", erzählt er im Interview mit People. Doch ein Kampf hatte extreme Folgen: Tarek wurde verhaftet, wegen versuchten Mordes angeklagt und sogar für kurze Zeit in einer Jugendstrafanstalt untergebracht. "Das ist ein Teil meiner Geschichte. Wir sind alle ein Produkt unserer Umgebung, und ich bin in dieser Umgebung aufgewachsen", betont er dabei.

Den Tag der Verhaftung wird er niemals vergessen. "Ich hatte furchtbare Angst, denn die Anklagepunkte, die mir vorgeworfen wurden, waren wirklich schwerwiegend, und ich wusste nicht, ob ich für Tage oder Jahre dort bleiben würde", erinnert sich der Ehemann von Heather Rae Young (36). Dieser Vorfall sei "groß genug" gewesen, um ihn "dazu zu bringen, wirklich über Dinge nachzudenken". Jahrelang behielt der Realitystar diese Geschichte für sich. Doch er entschied sich um, um seinen Fans zu beweisen, dass man solchen Situationen entkommen kann, wenn man sich dafür ins Zeug legt. "Deshalb habe ich erzählt, was ich erzählt habe. [Um zu zeigen], dass man buchstäblich ein Bandenmitglied sein kann, das Leute ausraubt, und dass man sein Leben umkrempeln kann. Jeder kann sich ändern", so Tarek. Man müsse es nur wollen.

Mittlerweile genießt der 42-Jährige sein Leben als glücklicher Familienvater von drei Kindern. Zwei Kids hat Tarek aus seiner früheren Ehe mit Christina Hall. Baby Nummer drei, aus der Ehe mit der Selling Sunset-Beauty Heather, kam im vergangenen Jahr auf die Welt. Zum Osterfest teilte der "Flip or Flop"-Darsteller ein paar niedliche Schnappschüsse von seinen Kleinen auf Instagram. Auf einem ist sein Jüngster zu sehen, wie er in einem Pyjama mit Schlappohren auf dem Boden sitzt und mit den gefundenen Osterüberraschungen spielt.

Anzeige Anzeige

Instagram / therealtarekelmoussa Heather Rae Young, Tarek El Moussa und ihre Kids

Anzeige Anzeige

Instagram / therealtarekelmoussa Tristan, Sohn von Tarek El Moussa und Heather Rae Young

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Tarek so eine harte Jugend hatte? Nein, das merkt man ihm überhaupt nicht an. Ja, das hatte er schon einige Mal thematisiert. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de