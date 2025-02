Zu extrem? Madonna posiert lasziv mit einer Waffe im Schritt

Geht Madonna (66) mit ihrem neuesten Fotoshooting zu weit? Die Sängerin, die bekannt dafür ist, immer wieder Grenzen auszutesten, posierte für das Magazin CR Fashion Book unter anderem mit einer Waffe, die sie provokant an ihren Schritt hielt – dabei trägt sie nur einen BH, eine Korsage, einen Slip sowie einen Fellmantel und Strapse. Auf einem anderen der Bilder, die DailyMail vorliegen, tauscht sie einen Kuss mit einer als Nonne verkleideten Frau aus. Weitere Szenen zeigen die "Material Girl"-Interpretin in einem schwarzen Kleid mit tiefem Ausschnitt auf einem Friedhof, umgeben von roten Rosen und Kerzen.

Für die Queen of Pop sind diese Aufnahmen wohl ein weiteres, eindrucksvolles Statement. Aktuell scheint sie sich wieder besonders kreativ auszuleben. Erst kürzlich verkündete sie auf Instagram, dass sie an einem neuen Album arbeitet – und das hat es in sich: Es soll der Nachfolger ihres Erfolgsalbums "Confessions on a Dance Floor" aus dem Jahr 2005 werden. Produziert wird die Platte gemeinsam mit Stuart Price, der schon damals maßgeblich hinter Songs wie "Hung Up" stand. Wann genau "Confessions Part 2" erscheint, ist jedoch noch ein Geheimnis.

Bekannt für ihre rebellische Ader und den Hang zu Provokationen, bleibt Madonna ihrer unverwechselbaren Persönlichkeit auch mit 66 Jahren treu. Die sechsfache Mutter, die eine strenge katholische Erziehung genossen hat, bricht seit den Achtzigern bewusst mit Traditionen und gesellschaftlichen Normen. Ihre Fans lieben sie genau dafür – denn auch für ihr neuestes Fotoshooting bekommt sie neben Kritik sehr viel Zuspruch. "Die Königin ist zurück", "Wow!" und "Oh Mama, du rauchst nicht, aber du legst gerne Feuer" kommentierten die Fans unter einem Instagram-Zusammenschnitt der Bilder.

