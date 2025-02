Zu viele Männer? Fans enttäuscht vom "Sing meinen Song"-Cast

Der neue Cast von Sing meinen Song steht fest: In diesem Jahr werden Popsängerin Mieze Katz (45), Singer-Songwriterin Madeline Juno (29), Musiker Michael Patrick Kelly (47), Popmusiker Bosse, ClockClock-Sänger Boki und Rapper Finch (34) für emotionale Momente sorgen. Für einen Abend bekommt die Runde dann noch Unterstützung von Die Fantastischen Vier. Den Geschmack der Fans hat die Produktion damit jedoch offenbar nicht getroffen – zumindest, wenn man in die Kommentare des Promiflash-Verkündungsposts auf Instagram blickt. Der Grund: Den Zuschauern ist der Cast nicht durchmischt genug. "Viel zu wenig Frauen", reagiert ein User erbost.

Dieser Meinung schließt sich ein weiterer Fan in der Kommentarspalte an: "Acht männliche Sänger und zwei Sängerinnen? Wow." Ein anderer Nutzer versucht, das Ganze positiv zu sehen: "Immerhin sind zwei Frauen dabei." Dass nur zwei Künstlerinnen die Runde bereichern, ist für viele unverständlich, wie ganz deutlich wird: "Es gibt doch so viele deutsche Künstlerinnen."

Doch vielleicht können die Fans ja noch umgestimmt werden, wenn sie erst die Tauschkonzerte der angesagten Künstler hinter den Bildschirmen miterleben. Moderator Johannes Oerding (43) ist sich da offenbar ziemlich sicher. Der Sänger ist nämlich ein riesiger Fan von der neuen Truppe, wie er gegenüber VOX erklärte: "Ich kann euch sagen, wir haben eine absolut geniale Musik-Mischung dieses Jahr, wir haben den perfekten Cocktail für euch."

Anzeige Anzeige

RTL / Markus Hertrich Johannes Oerding bei "Sing meinen Song"

Anzeige Anzeige

RTL / Markus Hertrich Johannes Oerding bei "Sing meinen Song"

Anzeige Anzeige

Anzeige