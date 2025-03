Diese Gegenstände nahm die Polizei von Gene Hackman mit

Hollywood trauert um den Schauspieler Gene Hackman (✝95) und seine Frau Betsy Arakawa, deren plötzlicher Tod in ihrer Villa in Santa Fe, New Mexico, Rätsel aufgibt. Wie Bild berichtet, untersuchen die Ermittler nun mehrere auffällige Gegenstände, die im Haus sichergestellt wurden. Besonders interessant sind zwei grüne Mobiltelefone, deren Besitzer sowie mögliche Relevanz für den Fall derzeit geprüft werden. Bisher ist nicht klar, ob diese Gene und Betsy gehören. Außerdem wurden ein Kalender für das Jahr 2025 und Medikamente, darunter Diltiazem zur Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, beschlagnahmt. Zudem wurden medizinische Berichte und Laborergebnisse sichergestellt, die möglicherweise Aufschluss über den Gesundheitszustand des Filmstars geben könnten. Sheriff Aden Mendoza erklärte zudem, dass man intensiv daran arbeite, den Kontakt des Paares zu ihrem Umfeld bis zu den letzten Stunden nachzuverfolgen.

Bereits am Mittwoch wurde das Ehepaar tot in seiner Villa in Santa Fe, New Mexico, aufgefunden. Feuerwehrchef Brian Moya berichtete, dass Einsatzkräfte durch die unverschlossene Eingangstür in das Haus gelangten, wo sie die Leiche von Betsy im Badezimmer in der Nähe des Eingangs entdeckten. Die von vielen Fans verehrte Pianistin war bereits tot, als die Feuerwehr eintraf. Schließlich wurde auch Gene in einem Übergangsbereich zwischen Küche und Garten gefunden. Beide Leichen wiesen laut Polizei Verwesungsspuren auf, die darauf hindeuten, dass sie schon Tage oder sogar Wochen tot waren. Das berichtete Sheriff Adan Mendoza kürzlich in der NBC-Sendung "Today". Die genaueren Todesumstände sind jedoch weiterhin ungeklärt.

Gene Hackman, geboren am 30. Januar 1930, galt als einer der talentiertesten Schauspieler seiner Generation. Nach einer bemerkenswerten Karriere mit zwei Oscar-Gewinnen zog er sich ab 2004 aus der Filmindustrie zurück und verbrachte seither seine Zeit mit seiner Frau Betsy, einer talentierten Pianistin, die er 1991 geheiratet hatte. Das Paar lebte ein zurückgezogenes Leben in Santa Fe, wo es sich gemeinsam seiner Leidenschaft für Musik und Kunst widmete. Trotz seiner Abkehr vom Rampenlicht blieb Hackman eine prägende Figur des amerikanischen Kinos, bekannt durch Rollen in Filmen wie "French Connection" oder "Erbarmungslos". Von Kollegen und Fans gleichermaßen geschätzt, hinterlässt er eine Lücke, die nur schwer zu füllen sein wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa im Januar 2003

Anzeige Anzeige

Getty Images Gene Hackman im Februar 2005