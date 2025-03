Fauxpas vor der Ankündigung von Prinzessin Charlottes Geburt

Am 2. Mai 2015 erblickte Prinzessin Charlotte Elizabeth Diana (9), die einzige Tochter von Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43), im renommierten St. Mary’s Hospital in London das Licht der Welt. Wie immer war die Bekanntgabe des royalen Nachwuchses sorgfältig geplant. Ein Missgeschick des ehemaligen Mitarbeiters Jason Knauf hätte die Geburt des königlichen Sprösslings jedoch beinahe vorzeitig enthüllt. Jason hatte die streng vertraulichen Details wie etwa die exakte Geburtszeit, Größe, Gewicht und Charlottes vollständigen Namen für die offizielle Bekanntgabe auf einem Zettel notiert – doch diesen verlor er. "Irgendwo auf der Straße lag ein Stück Papier, auf dem stand, dass eine kleine Prinzessin geboren wurde", so Jason gegenüber 60 Minutes Australia.

Glücklicherweise wurde der Zettel weder von den Medien noch von Passanten entdeckt, und die Welt erfuhr erst wie geplant Stunden später von der Geburt. Die Bekanntgabe erfolgte in alter Tradition vor dem berühmten Lindo Wing des St. Mary's Hospitals, in dem die kleine Charlotte um 8:34 Uhr mit einem Gewicht von 3,7 Kilogramm zur Welt gekommen war. Jason erzählte im Gespräch außerdem, dass auch er selbst den Zettel nie wieder gefunden hat.

Charlotte, die mittlerweile neun Jahre alt ist, hat in der Öffentlichkeit bereits deutlich gemacht, dass sie sich in der Rolle der kleinen Prinzessin neben ihren Brüdern Louis (6) und George (11) sehr wohlzufühlen scheint. Ihr Lächeln erinnert viele Fans und Experten an die verstorbene Queen Elizabeth II. (✝96), während sie in anderen Belangen ganz nach ihrer Mutter Kate kommt. Charlotte hat jedoch auch eine ganz eigene Ausstrahlung, die schon jetzt weltweit bewundert wird.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit Prinz Louis, Prinzessin Charlotte und Prinz George

Getty Images Prinzessin Charlotte, Prinz George, Prinz William und Prinzessin Kate bei Wimbledon 2023

