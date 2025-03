Neue Erkenntnisse zur Mumifizierung von Gene Hackmans Frau

Gene Hackman (✝95) und seine Ehefrau Betsy Arakawa wurden am Mittwoch, dem 26. Februar, leblos in ihrem Zuhause in Santa Fe, New Mexico, aufgefunden. Obwohl die Todesursache weiterhin unklar ist, befand sich Betsys Körper in einem ungewöhnlichen Zustand: Während Gesicht und Körper Anzeichen von Verwesung zeigten, waren ihre Hände und Füße teilweise mumifiziert. Neben ihrem Körper wurde eine geöffnete Pillendose entdeckt, deren Inhalt verstreut war. Ein Forensiker, der nicht an der Untersuchung beteiligt ist, erklärte gegenüber dem Magazin Us Weekly, dass es ganz natürliche Ursachen gebe, die für den Zustand der Leiche verantwortlich sein könnten: "Mumifizierung kann überall von Tagen bis Wochen nach dem Tod geschehen, unter den richtigen Bedingungen sogar monatelang. Es gibt bestimmte Umstände, die den Eintritt eines Körpers in einen Mumifizierungszustand begünstigen, anstatt in die Verwesung."

Der Mediziner betonte, dass die Mumifizierung in einem trockenen Klima wie in New Mexico unter bestimmten Bedingungen auftreten kann. Anders als die traditionelle Mumifizierung bei den alten Ägyptern, die Einbalsamierung und Trockenlegung des Körpers umfasste, ist dieser Vorgang hier rein natürlich. Die trockene Luft, die Kleidung und andere Umstände können dazu führen, dass sich bestimmte Körperteile wie Leder verhärten, während der übrige Körper zerfällt. Es wird derzeit geprüft, ob die verstreuten Pillen eine Rolle bei Betsys Zustand gespielt haben, doch der Experte hält dies für unwahrscheinlich.

Die neuesten Ermittlungen deuteten darauf hin, dass der Filmstar und seine Frau bereits mehrere Tage tot waren, bevor ihre Leichen entdeckt wurden. Wie Just Jared kürzlich berichtete, ergaben neue Untersuchungen, dass sein Herzschrittmacher bereits am 17. Februar die letzten Vitalzeichen des Schauspielers aufgezeichnet hatte. Somit vergingen neun Tage, bis Wartungsarbeiter die Leichen von Gene, Betsy und ihrem ebenfalls verstorbenen Hund fanden.

Getty Images Gene Hackman, 2003

Getty Images Gene Hackman im Februar 2005